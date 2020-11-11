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كُتّاب وآراء
أكاديمية كلميم تبدأ تسجيل الأطفال غير المُمدرسين
تحت شعار "التمدرس حق للجميع"، تُطلق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم وادنون والمديريات الإقليمية التابعة عملية "قافلة التعبئة المجتمعية" من أجل الإدماج المباشر للأطفال غير الممدرسين خلال 2020-2021؛ وذلك إلى غاية 30 نونبر الجاري.
ووفقا للأكاديمية، فالعملية تهدف إلى إدماج الأطفال ما بين 6 و16 سنة في التعليم النظامي، وكذا الأطفال ما بين 9 و18 سنة بمراكز مدارس الفرصة الثانية، إضافة إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتطوير بيئة مدرسية واقية، وتأهيل اليافعين والشباب للحياة المهنية.
وعبأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون ومديرياتها الإقليمية كل إمكانياتها، بتنسيق مع الشركاء والفاعلين والمتدخلين، عبر اعتماد خمسة مراكز تغطي مديريات كلميم، وسيدي إيفني وطانطان، يستفيد من خلالها الأطفال من تكوينات تهم شعب الحلاقة، وصناعة الحلويات، والخرازة، وحياكة الشباك، والخياطة، والإعلاميات، والموسيقى، والألمنيوم والجبس.
ووفقا للمصدر ذاته، تندرج قافلة التعبئة المجتمعية من أجل الإدماج المباشر للأطفال غير الممدرسين في إطار "تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51، وخاصة الشق المتعلق بتنزيل تدابير مشروع تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية"، والسعي إلى "ضمان انخراط جميع الفاعلين التربويين المباشرين وجمعيات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات الترابية في الورش الوطني الهادف إلى تحقيق إلزامية التمدرس".