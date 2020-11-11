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مدرسة حي المستشفى تعزز العرض التربوي بآسا

مدرسة حي المستشفى تعزز العرض التربوي بآسا
مصطفى البكار
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 04:05

أشرف يوسف خير، عامل إقليم آسا الزاك، الثلاثاء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمدرسة حي المستشفى الابتدائية بجماعة أسا، بحضور مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، ورشيد التامك، رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، إضافة إلى عدة شخصيات مدنية وعسكرية.

ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة لعقد برنامج لتمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، التي تم توقيعها أمام أنظار الملك محمد السادس بمدينة الداخلة سنة 2016، وتجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومجلس جهة كلميم واد نون.

وتدخل ابتدائية حي المستشفى ضمن المشاريع التربوية التي تروم تعزيز العرض المدرسي بأسا الزاك، إلى جانب ثانوية تأهيلية وثانوية تقنية ومدرسة ابتدائية أخرى، وهي مؤسسات ستخرج إلى حيز الوجود برسم السنة المالية 2021.

وتتكون هذه المؤسسة التي أنجزت على عقار مساحته الإجمالية 949 مترا مربعا، وبغلاف مالي قدره 9021551.52 درهما، من ست قاعات دراسية ومكاتب إدارية وسكنيات وظيفية ومرافق صحية، إضافة إلى فضاءات رياضية ومطعم مدرسي.

يذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، كان قد أشرف يوم 25 دجنبر 2018 بآسا على وضع الحجر الأساس لبناء مدرسة حي المستشفى الابتدائية، على غرار مشاريع تربوية أخرى تروم توسيع العرض التربوي؛ وذلك بمعية مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، ورئيس جامعة ابن زهر، ورئيس جامعة محمد الخامس.

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