إقليم ميدلت يشهد تدشين مشاريع رياضية وتربوية‎

هسبريس من الرباط

جرى بإقليم ميدلت تدشين ووضع الحجر الأساس لمشاريع رياضية وتربوية، بينها وحدتان للتعليم الأولي تدخلان ضمن برنامج إحداث 37 وحدة للتعليم الأولي (44 حجرة دراسية)، برسم السنة الجارية، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وتم تدشين الوحدتين التعليميتين، وهي العملية الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يقدر بـ12 مليونا و771 ألف درهم، من طرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، بحضور رؤساء المصالح الخارجية والأمنية وقائد الحامية العسكرية لميسور.

كما أشرف، بالمناسبة نفسها، عامل الإقليم على تدشين وحدة للتعليم الأولي بدوار تاغوشت بالجماعة الترابية تونفيت، تم بناؤها وتجهيزها في إطار مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يقدر بـ248 ألف درهم، بالإضافة إلى 55 ألف درهم يتم تحويلها سنويا من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للتسيير، لفائدة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

وتم بالجماعة ذاتها وضع الحجر الأساس لمشروع بناء قاعة مغطاة للرياضات بغلاف مالي قدره 4 ملايين و200 ألف درهم، تشرف على إنجازه المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بميدلت.

وبدوار أيت مرزوك، التابع للجماعة الترابية أنمزي، تم تدشين وحدة للتعليم الأولي تم بناؤها وتجهيزها في إطار مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي قدره 248 ألف درهم، بالإضافة إلى 55 ألف درهم يتم تحويلها سنويا من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للتسيير، لفائدة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. كما تم بالدوار نفسه وضع حجر الأساس لمشروع بناء فرعية مدرسة أيت مرزوك، بغلاف مالي قدره 409.544 درهما، تشرف على إنجازه المديرية الإقليمية للتعليم.