24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)

  2. ثروة بلحسن.. الرأسمال الأمازيغي النبيل (5.00)

  3. وزير الداخلية يستنفر عمال الدار البيضاء لمواجهة انتشار الجائحة (5.00)

  4. أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي (5.00)

  5. آيت الطالب: خبرة مغربية تواكب إعداد لقاح كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | إطلاق مشاريع بقيمة 20 مليون درهم بإقليم تنغير

إطلاق مشاريع بقيمة 20 مليون درهم بإقليم تنغير

إطلاق مشاريع بقيمة 20 مليون درهم بإقليم تنغير
محمد ايت حساين من تنغير
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 20:30

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، صباح الأربعاء، على إعطاء الانطلاقة لأشغال إنجاز عدد من المشاريع الرياضية والمائية بالإقليم، بغلاف مالي يناهز 2 مليار و143 مليون سنتيم، بمناسبة الذكرى الـ45 لانطلاق المسيرة الخضراء.

وأعطى المسؤول الترابي ذاته بمدينة تنغير، بمعية الوفد المرافق له، الانطلاقة الرسمية لبداية أشغال مشروع تأهيل الملعب البلدي لكرة القدم، بغلاف مالي قدره 5 ملايين و700 ألف درهم، بتمويل من طرف قطاع الشباب والرياضة، في حين وفرت الجماعة الترابية العقار، بينما عمالة تنغير هي حامل المشروع.

وبالجماعة الترابية ايت يول، أعطى الزيتوني الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مركب سوسيو-رياضي صنف (D)، بغلاف مالي يقدر بمليون و192 ألف درهم، بتمويل من عمالة تنغير، وتقدر مساحته الإجمالية بـ2700 متر مربع، بالإضافة إلى مشروع بناء مركب سوسيو-رياضي صنف (D) بجماعة أيت هاني، بغلاف مالي قدره مليون و439 ألف درهم، ومشروع بناء مركب مماثل آخر بجماعة تغزوت نايت عطا، بغلاف مالي قدره مليون و180 ألف درهم، بتمويل من العمالة.

كما تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع بناء مركب سوسيو-رياضي صنف (E) بجماعة تلمي، بغلاف مالي قدره 579 ألفا و978 درهما، بتمويل من قطاع الشباب والرياضة وعمالة إقليم تنغير، ومشروع بناء مركب سوسيو رياضي صنف (E) بجماعة أيت الفرسي، بغلاف مالي قدره 500 ألف درهم، بتمويل من قطاع الشباب والرياضة والعمالة، ومشروع بناء مركب سوسيو رياضي صنف (E) بجماعة إكنيون، رصد له غلاف مالي قدره 579 ألفا و978 درهما.

وبجماعة سوق الخميس دادس بإقليم تنغير، تم إعطاء انطلاقة أشغال تزويد 17 دوارا بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي قدره 3 ملايين و854 ألف درهم، بتمويل من برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي "قطاع الماء برسم 2020".

وتهم هذه المشاريع المائية، جماعات أيت واسيف، أمسمرير، إكنيون، أسول، أمصيسي، أيت سدرات السهل الغربية، وإحصيا، وسيستفيد منها 11350 مستفيدا.

وبمدينة قلعة مكونة، أعطيت الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع بناء قاعة مغطاة تمتد على مساحة تقدر بـ4000 متر مربع، بغلاف مالي قدره 6 ملايين و395 ألف درهم، بتمويل من عمالة تنغير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الطموح الأربعاء 11 نونبر 2020 - 20:56
بالتوفيق لهذه المشاريع ونترجاو الله يكون الاثقان في التشييد والبناء لكي لا يضيع المال العام ويبان العيب ملي يكمل وطيح الشتا وشكرا للسيد العامل ومرافقيه في هذه المنشآت التي ستساعد الساكنة وخاصة الشباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - السلام عليكم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 20:56
لو أن تلك 5 ملايين و700 ألف درهم شيدت بها مستشفى لكان خيرا كبيرا على الساكنة. أما ملاعب الكرة فهي مجرد تسلية لا غير...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.