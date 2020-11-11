24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادثة سير مروعة
- عدد إصابات "كوفيد 19" يتخطى المليون في إيطاليا
- مستشارو الرئيس بايدن .. مفتاح مستقبل علاقات المغرب وأمريكا
- هذه الأدوية لها تأثير سلبي على سلامة القيادة!
- عائشة باشا .. متخصّصة في التواصل تواجه أمواج التطرف ببلجيكا
"الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)
وزير الداخلية يستنفر عمال الدار البيضاء لمواجهة انتشار الجائحة (5.00)
- البوليساريو تدق طبول الحرب وتعلن "إغلاق الكركرات بشكل نهائي" - (174)
- مناوشات كلامية وتهديد بحمل السلاح .. "الكركرات" تهيّج الانفصاليين - (88)
- أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي - (83)
- تطورات ملتهبة في "الكركرات" تدفع الجيش الموريتاني إلى التأهب - (80)
- رصيف الصحافة: التلقيح ضد كورونا ينطلق بالمغرب في نهاية دجنبر - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثانوية بمديرية تمارة تعتمد "التعليم عن بعد" لـ7 أيام
قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات تمارة، انتقال ثانوية العربي الدغمي التأهيلية، إلى النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد لمدة 7 أيام.
وجاء في بلاغ إخبار للمديرية عينها، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار الذي اتُّخذ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، جاء عقب تسجيل 3 حالات إيجابية في صفوف هيئة التدريس- مخالطين لأقاربهم -خلال الأسبوع الجاري.
كما أوردت الوثيقة ذاتها أن يوم الخميس المقبل 19 نونبر الحالي، سيكون تاريخ الرجوع إلى النمط التربوي الحضوري في المؤسسة المذكورة.
وتهيب المديرية الإقليمية بجميع التلميذات والتلاميذ، والأطر التربوية والإدارية والشركاء التربويين، التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعتمد، سعيا إلى توفير ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع، وتمدرس يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وفق البلاغ نفسه.