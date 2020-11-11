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ثانوية بمديرية تمارة تعتمد "التعليم عن بعد" لـ7 أيام

ثانوية بمديرية تمارة تعتمد "التعليم عن بعد" لـ7 أيام
ياسين أوشن
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 19:15

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات تمارة، انتقال ثانوية العربي الدغمي التأهيلية، إلى النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد لمدة 7 أيام.

وجاء في بلاغ إخبار للمديرية عينها، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار الذي اتُّخذ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، جاء عقب تسجيل 3 حالات إيجابية في صفوف هيئة التدريس- مخالطين لأقاربهم -خلال الأسبوع الجاري.

كما أوردت الوثيقة ذاتها أن يوم الخميس المقبل 19 نونبر الحالي، سيكون تاريخ الرجوع إلى النمط التربوي الحضوري في المؤسسة المذكورة.

وتهيب المديرية الإقليمية بجميع التلميذات والتلاميذ، والأطر التربوية والإدارية والشركاء التربويين، التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعتمد، سعيا إلى توفير ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع، وتمدرس يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وفق البلاغ نفسه.

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