وفيات "كورونا" الجديدة تبلغ 81 .. والحالات الخطيرة تصل 970

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة المصابة بـ"كوفيد-19" في آخر 24 ساعة الماضية إلى 970 حالة، وتسجيل 81 حالة وفاة جديدة، مقابل تعافي 4892 حالة.

أما بخصوص الحالات الجديدة المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعددها 5461 حالة، فقد سجل منها 2246 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، منها 1872 بالبيضاء، و104 حالات بالنواصر، و76 بالمحمدية، و71 ببرشيد، و53 بالجديدة، و47 بمديونة، و12 بسطات، و8 حالات ببن سليمان، و3 حالات بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 1027 حالة، منها 395 بسلا، و254 بالقنيطرة، و226 بالخيرات تمارة، و102 بالرباط، و46 بالخميسات، و4 حالات بسيدي سليمان.

جهة طنجة تطوان الحسيمة نالت 471 حالة، منها 222 بطنجة أصيلة، و101 بتطوان، و55 بالمضيق الفنيدق، و37 بالحسيمة، و35 بالعرائش، و19 بشفشاون، وحالة في كل من وزان والفحص أنجرة.

وسجلت 431 حالة في الشرق، منها 224 بوجدة أنجاد، و103 حالات ببركان، و89 بالناظور، و7 حالات بتاوريرت، و5 حالات بجرادة، وحالة واحدة في كل من جرسيف والدريوش وفجيج.

وسجلت 356 إصابة بكورونا في جهة سوس ماسة، منها 175 بأكادير إدوتنان، و65 بإنزكان أيت ملول، و37 بتارودانت، و33 باشتوكة أيت بها، و32 بتزنيت، و14 بطاطا. كما سجلت 342 حالة في جهة مراكش سفي، منها 246 بمراكش، و40 بالصويرة، و25 بقلعة سراغنة، و16 بشيشاوة، و8 حالات بالحوز، و3 حالات في كل من اليوسفية والرحامنة، وحالة بأسفي.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت 182 حالة، منها 64 بخريبكة، و54 بالفقيه بنصالح، و35 ببني ملال، و19 بأزيلال، و10 حالات بخنيفرة. كما سجلت 154 في جهة درعة تافيلالت، منها 59 بتنغير، و56 بالرشيدية، و17 بأزيلال، و15 بورزازات، و7 حالات بزاكورة.

جهة فاس مكناس سجلت 103 حالات، منها 29 بتازة، و21 بفاس، و15 بمكناس، و14 ببولمان، و11 بصفرو، و6 حالات في كل من الحاجب وإفران، وحالة بمولاي يعقوب. كما سجلت 67 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء، منها 54 بالعيون، و8 حالات ببوجدور، و5 حالات بالسمارة، فيما سجلت 45 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 36 بكلميم، و9 بطان طان، بينما سجلت 37 في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب.

الوفيات الـ 81 جراء "كوفيد-19" المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية توزعت بين 13 وفاة بمدينة الدار البيضاء، و8 وفيات بسلا، و7 حالات بخريبكة، و5 حالات بمراكش، و4 وفيات في كل من العرائش ووجدة أنجاد، و3 حالات في كل من القنيطرة وكلميم، وحالتي وفاة في كل من بركان والناظور وجرسيف وطاطا وخنيفرة وتازة ومكناس، وحالة وفاة واحدة في كل من الجديدة وسطات والصخيرات تمارة وطنجة أصيلة وتطوان وتاوريرت وفجيج وإنزكان أيت ملول وتارودانت واشتوكة أيت بها والصويرة وقلعة السراغنة والفقيه بنصالح وأزيلال وفاس وبولمان وصفرو والعيون والسمارة.