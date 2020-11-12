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"كورونا" يعلق الدراسة في ثانوية بمدينة بيوكرى

"كورونا" يعلق الدراسة في ثانوية بمدينة بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 12 نونبر 2020 - 03:14

على إثر تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطاقم التربوي والإداري ومستخدمي القسم الداخلي بثانوية الجولان التأهيلية بمدينة بيوكرى، قررت اللجنة المحلية لليقظة تعليق الدراسة بالمؤسسة لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأربعاء.

وجاء اتخاذ قرار تعليق الدراسة بالمؤسسة سالفة الذكر بعد مدارسة خيارات عدة تروم ضمان سلامة المتعلمين والمتعلمات والطاقم العامل بالمؤسسة؛ إذ شددت اللجنة المختلطة على إلزامية تعقيم كل فضاءات ومرافق المؤسسة، مع العمل على توفير شروط استئناف العمل بالقسم الداخلي بعد انصرام أسبوع.

يشار إلى أن الثانوية التأهيلية الجولان ببيوكرى شهدت تسجيل إصابة ثلاث مستخدمات بالقسم الداخلي وأستاذ للتربية البدنية، انضافوا إلى حالات أخرى سابقة همت مسير المصالح المالية والمادية، وأستاذة للغة الإنجليزية، وأساتذة لمادة علوم الحياة والأرض، وتلميذة.

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