منع متابعة مباريات الكرة في المقاهي بجهة العيون

هسبريس من العيون

أقرت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء منع متابعة مباريات كرة القدم بالمقاهي وجميع الأماكن العامة بالمنطقة.

وأنهت السلطات العمومية، في بيان صادر مساء اليوم، إلى علم كافة أرباب المقاهي بجهة العيون الساقية الحمراء أنها تمنع منعا باتا متابعة مباريات كرة القدم بالمقاهي، كما أنها ستلجأ إلى إغلاق كل مقهى ثبت به خرق الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات الحكومية.

كما جددت ولاية الجهة، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، نداء كافة المواطنين والمواطنات بالجهة بالالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية، لتجنيب الجهة الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال، الذي يبقى الخيار الوحيد في ظل تسجيل أرقام قياسية من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الفتاك.