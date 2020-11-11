24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)

  2. ثروة بلحسن.. الرأسمال الأمازيغي النبيل (5.00)

  3. وزير الداخلية يستنفر عمال الدار البيضاء لمواجهة انتشار الجائحة (5.00)

  4. أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي (5.00)

  5. آيت الطالب: خبرة مغربية تواكب إعداد لقاح كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | منع متابعة مباريات الكرة في المقاهي بجهة العيون

منع متابعة مباريات الكرة في المقاهي بجهة العيون

منع متابعة مباريات الكرة في المقاهي بجهة العيون
هسبريس من العيون
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:20

أقرت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء منع متابعة مباريات كرة القدم بالمقاهي وجميع الأماكن العامة بالمنطقة.

وأنهت السلطات العمومية، في بيان صادر مساء اليوم، إلى علم كافة أرباب المقاهي بجهة العيون الساقية الحمراء أنها تمنع منعا باتا متابعة مباريات كرة القدم بالمقاهي، كما أنها ستلجأ إلى إغلاق كل مقهى ثبت به خرق الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات الحكومية.

كما جددت ولاية الجهة، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، نداء كافة المواطنين والمواطنات بالجهة بالالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية، لتجنيب الجهة الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال، الذي يبقى الخيار الوحيد في ظل تسجيل أرقام قياسية من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الفتاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - kjkj الأربعاء 11 نونبر 2020 - 22:30
في رأيي ، يجب إغلاق المطاعم والمقاهي لتبقى في عدد قليل إلى حد ما و كل أماكن التجمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.