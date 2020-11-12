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كُتّاب وآراء
رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينة ابن جرير
شددت سلطات عمالة إقليم الرحامنة من إجراءاتها الاحترازية ضد جائحة "كوفيد19ّ"، بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجنة اليقظة، حول الحالة الوبائية.
وإثر تسجيل ارتفاع الحالات المؤكدة، الأربعاء، قررت السلطة الإقليمية اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا بمدينة ابن جرير، حيث أضحى التنقل من وإلى عاصمة الإقليم يتطلب التوفر على ترخيص.
ومنعت عمالة الإقليم التجمعات بالحدائق والساحات العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة ابن جرير، مع إغلاق المقاهي والمحلات التجارة وبيع المأكولات الخفيفة في الساعة 9 مساء، بداية من الساعة 7 صباحاً، كما منعت العرض التلفزيوني لمباريات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم.
ونص قرار لجنة اليقظة بعمالة إقليم الرحامنة على ضرورة احترام الطاقة الاستيعابية لحافلات النقل العمومي في حدود 50 في المائة، لمدة 15 يوما.