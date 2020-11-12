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الرئيسية | جهات | سفير بريطانيا يواكب أنشطة "يد في يد" بمكناس

سفير بريطانيا يواكب أنشطة "يد في يد" بمكناس

سفير بريطانيا يواكب أنشطة "يد في يد" بمكناس
هسبريس من مكناس
الخميس 12 نونبر 2020 - 11:15

حضر السفير البريطاني المعتمد لدى المملكة المغربية، سيمون مارتن، أنشطة تضامنية وإيكولوجية نظمتها مؤسسة "يدا في يد" للتنمية المستدامة؛ على مستوى إقليم مكناس.

وحرص الدبلوماسي نفسه، خلال هذا الموعد، على إعطاء كلمات تحفيزية للتلاميذ من أجل البذل الدراسي، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.

كما انتقل الوفد إلى مدرسة عمومية في منطقة "دوار الحاجة" لتوزيع نظارات تصحيح البصر على متمدرسين، وعدد من الأجهزة الإلكترونية القابلة للستغلال في التعلم الرقمي، وآلاف الكمامات الواقية من كورونا.

على مستوى مدرسة "رياض تولال" أشرف السفير سيمون مارتن، مع نعيمة بن فايدة رئيسة مؤسسة "يدا في يد" للتنمية المستدامة، على توزيع كمامات وإكمال عملية تشجير سبق أن تم الشروع فيها خلال عهد السفير البريطاني السابق؛ طوماس ريلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ahmed الخميس 12 نونبر 2020 - 12:06
جا فوقت غير مناسب لأن هناك أشغال ترقيع مدار طرقي وسط المدينة بجانب أحد المطاعم المنتمية لسلسة المطاعم الأمريكية الشهيرة (بلا منديرولها الاشهار) وهو مدار يربط بين المدينة العتيقة وحي المنصور ووسط المدينة. تسببت هذه الاصلاحات في اختناق للطريقة وازدحام نتج عنه توقف السير لأكثر من نصف ساعة في بعض الأحيان
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2 - وجهة نظر... الخميس 12 نونبر 2020 - 12:23
اظن ان الاهتمام باللغة الإنجليزية عوض الفرنسية سيمكن المغرب من الانفتاح الحقيقي على العالم مادام ان هده اللغة هي المتداولة واكثر انتشار في كل بقاع المعمور.
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