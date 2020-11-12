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كُتّاب وآراء
سفير بريطانيا يواكب أنشطة "يد في يد" بمكناس
حضر السفير البريطاني المعتمد لدى المملكة المغربية، سيمون مارتن، أنشطة تضامنية وإيكولوجية نظمتها مؤسسة "يدا في يد" للتنمية المستدامة؛ على مستوى إقليم مكناس.
وحرص الدبلوماسي نفسه، خلال هذا الموعد، على إعطاء كلمات تحفيزية للتلاميذ من أجل البذل الدراسي، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
كما انتقل الوفد إلى مدرسة عمومية في منطقة "دوار الحاجة" لتوزيع نظارات تصحيح البصر على متمدرسين، وعدد من الأجهزة الإلكترونية القابلة للستغلال في التعلم الرقمي، وآلاف الكمامات الواقية من كورونا.
على مستوى مدرسة "رياض تولال" أشرف السفير سيمون مارتن، مع نعيمة بن فايدة رئيسة مؤسسة "يدا في يد" للتنمية المستدامة، على توزيع كمامات وإكمال عملية تشجير سبق أن تم الشروع فيها خلال عهد السفير البريطاني السابق؛ طوماس ريلي.