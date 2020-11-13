حزمة مشاريع تنموية ترى النور في إقليم ورززات

هسبريس من الرباط

أفادت عمالة إقليم ورزازات بأن "عبد الرزاق المنصوري، عامل الإقليم، قام رفقة وفد مرافق له بالإشراف على تدشين وإعطاء انطلاقة أشغال عدة مشاريع تنموية، وتضمن البرنامج ستين مشروعا، بتكلفة مالية بلغت 141 مليون درهم، همت كل الجماعات الترابية بالإقليم، وذلك في إطار تخليد الذكرى الخامسة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء المظفرة، ومراعاة للحالة الوبائية الراهنة، وما تفرضه من ملاءمة لبرنامج التدشينات احتراما للتدابير الوقائية من حيث طريقة التنظيم وعدد الحضور".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "هذه المشاريع تندرج في إطار شراكات ومساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الداخلية (الكتابة العامة والمديرية العامة للجماعات المحلية)، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمجلس الإقليمي لورزازات، والجماعة الترابية لورزازات، وباقي الجماعات الترابية بالإقليم، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والتعاون الوطني، وجمعيات المجتمع المدني".

وأضاف المصدر ذاته أن المشاريع الستّين تهمّ "ثلاثين مشروعا منجزا، تم تدشين بعضها والبعض الآخر تم تقديمه مراعاة للحالة الوبائية"، و"أربعة عشر مشروعا في طور الإنجاز، من نفس صنف المشاريع المنجزة سالفة الذكر، تم تقديمها"، و"ستة مشاريع تم إعطاء انطلاقة أشغال البعض منها والبعض الآخر تم تقديمه بمثابة إعطاء انطلاقة أشغالها مراعاة للحالة الوبائية"، و"عشرة مشاريع تم تقديمها عوض تنظيم حفل خاص لتوقيع اتفاقيات إنجازها، مراعاة للحالة الوبائية".

وأشار البلاغ إلى أن المشاريع توزعت على سبعة محاور، أولها "دور الطالبة ودور الطالب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، حيث تم "تدشين دار الطالبة بأنزال بالجماعة الترابية سيروا"، و"تقديم مشاريع بناء وتجهيز خمس دور الطالبة ودور الطالب، بكل من الجماعات الترابية تندوت وترميكت وازناكن"، و"تقديـم خمسة عشر مشروعا تهم تأهيل وتهيئة دور الطالبة ودور الطالـب".

وتمثل المحور الثاني، حسب البلاغ، في "النقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، حيث تم "توزيع 49 حافلة للنقل المدرسي بإقليم ورزازات، لفائدة كل الجماعات الترابية بالعالم القروي"، إضافة إلى المحور الثالث الذي يهمّ "إنعـاش ومواكبة مبادرات الشباب لخلق المقاولات الذاتية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، من خلال تدشيـن المنصة الإقليمية لإنعاش ومواكبة مبادرات الشباب لخلق المقاولات الذاتية بإقليم ورزازات، وفق مقاربة جديدة للتوجيه والتأطير والمواكبة.

وأوضحت عمالة ورزازات أنه تمّ، في إطار المحور الرابع "التكوين والتعليم الأولي والتربية غير النظامية"، تدشين فضاء للتعليم الأولي بمدرسة فضراكوم بمدينة ورزازات، وتقديم 22 فضاء آخر للتعليم الأولي منجزا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتدشين مشروع تأهيل مركز حمان الفطواكي للتكوين والملتقيات بمدينة ورزازات، وتدشين مركز التربية غير النظامية (الفرصة الثانية / الجيل الجديد) بمدينة ورزازات، وتقديم مشروع بناء وتجهيز المركز الجهوي للتكوين في مهن التربية الدامجة بمدينة ورزازات.

وبخصوص المحور الخامس المتعلق بـ"الصحّة"، تم تقديم برنامج تأهيل وتهيئة أربع دور للأمومة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضع الحجر الأساس لإعادة بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري بحي المقاومة بمدينة ورزازات، فيما تضمن المحور السادس حول "الشباب والرياضة" تدشين ملعب لكرة القدم مكسو بالعشب الاصطناعي بحي أيت اكظيف بمدينة ورزازات، وتقديم مشروع بناء مركبين سوسيو رياضيين للقرب المندمج صنف (C) بحي فضراكوم وحي اسفوتاليل بمدينة ورزازات، وتقديم مشروع بناء المركب الرياضي متعدد التخصصات بحي القدس بالمدينة ذاتها.

وفي إطار المحور السابع حول "الطرق"، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تحسين شروط السلامة على مستـوى الطريق الوطنية رقم 10 على مسافة 18 كلم ما بيــن الجماعة الترابيـة وسلسات بإقليم ورزازات في اتجاه إقليم تارودانت.