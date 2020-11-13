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الرئيسية | جهات | توقيف متورط في هتك عرض قاصر بجرف الملحة

توقيف متورط في هتك عرض قاصر بجرف الملحة

توقيف متورط في هتك عرض قاصر بجرف الملحة
هسبريس من جرف الملحة
الجمعة 13 نونبر 2020 - 05:46

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة جرف الملحة، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة والمخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها باستعمال العنف.

ووفقا لما أفاد به مصدر أمني هسبريس، كان المشتبه فيه قد ضبط متلبسا باصطحاب طفلة قاصر إلى منطقة خلاء بمدينة جرف الملحة، وذلك بغرض تعريضها لاعتداء جنسي باستعمال العنف، وذلك قبل أن تتم محاصرته من قبل مجموعة من السكان وتعمل عناصر الشرطة على توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يوضح المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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