توزيع حافلات لمواجهة الهدر المدرسي ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

جرى مساء الخميس بالنادي الرياضي لبني ملال، توزيع 131 حافلة للنقل المدرسي على عدد من الجماعات الترابية التابعة للأقاليم الخمسة بجهة بني ملال خنيفرة.

وتستهدف هذه العملية التي بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 39 مليون درهم، 99 جماعة ترابية موزعة على أقاليم الجهة، حيث خصص لإقليمي بني ملال وخريبكة 36 حافلة (18 حافلة لكل إقليم)، ولإقليمي أزيلال وخنيفرة 70 حافلة (35 حافلة لكل إقليم)، ولإقليم الفقيه بن صالح 25 حافلة.

وتأتي عملية اقتناء هذه الحافلات وتوزيعها كدفعة أولى على أن تليها عمليات أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذا لاتفاقية الشراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي بلغت تكلفتها حوالي 1,7 مليار درهم، من أجل الارتقاء بالتعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بالجهة بإحداث مدارس جماعاتية، وداخليات، ومطاعم مدرسية، ومؤسسات تعليمية، وتعويض الحجرات من المفكك، والنهوض بالنقل المدرسي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين المعنيين بالجهة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتشجيع التمدرس بالعالم القروي، والرفع من جودة التعليم بالجهة، حيث ستكون لهذه البادرة انعكاسات إيجابية من خلال توفير الظروف الملائمة لتيسير وضمان استمرار حضور والتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق النائية بمختلف أقاليم الجهة.

وعلى هامش هذا الحفل، الذي أشرف عليه والي جهة بني ملال-خنيفرة رفقة عامل إقليم الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الجهوي والكتاب العامين لأقاليم أزيلال، خنيفرة وخريبكة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تمّ تسليم 2000 سترة واقية ضد كوفيد-19 للقيادة الجهوية للوقاية المدنية.