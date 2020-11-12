24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)

  2. تراجع للنساء والإسلاميين ضمن الانتخابات الأردنية (5.00)

  3. مكتشف لقاح "كورونا" يحدد موعدا لنهاية الوباء (5.00)

  4. الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات"‬ (5.00)

  5. ندوة تقارب الهوية المغربية في الدراسات الأكاديمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة الشرق تحصي 642 إصابة بكورونا و6 وفيات

جهة الشرق تحصي 642 إصابة بكورونا و6 وفيات

جهة الشرق تحصي 642 إصابة بكورونا و6 وفيات
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 12 نونبر 2020 - 21:06

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشّرق 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الــ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 18444 منذ بداية تفشّي الوباء بالجهة.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة – أنجاد 280 حالة، يليها إقليم تاوريرت بـ105 حالات، وإقليم جرادة بـ74 حالة، وإقليم جرسيف بـ56 حالة، وإقليم الدريوش بـ55 حالة، وإقليم الناظور بـ52 حالة، وإقليم بركان بـ20 حالة، فيما خلا إقليم فكيك من الإصابات اليومية بالوباء.

وارتفعت حصيلة الشفاء من "كوفيد-19" في جهة الشرق إلى 11221، بعد التأكّد من شفاء 362 حالة جديدة، منها 103 حالات بإقليم فكيك، و72 حالة بإقليم جرادة، و60 حالة بإقليم بركان، و57 حالة بإقليم الناظور، و37 حالة بإقليم تاوريرت، و21 حالة بإقليم جرسيف، و12 حالة بعمالة وجدة-أنجاد.

وتسبّب الفيروس في وفاة 6 حالاتّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجهة ذاتها، منها حالتان بكلّ من وجدة وبركان، وحالة واحدة بكلّ من جرسيف وتاوريرت، ليصبح العدد الإجمالي لضحايا الوباء بجهة الشرق 397.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطن من الدارالبيضاء الخميس 12 نونبر 2020 - 21:27
حالات الإصابة بجهة الشرق مجتمعة مند ظهور كورونا لا تساوي عدد الحالات في أصغر مقاطعة بالدار البيضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.