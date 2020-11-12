جهة الشرق تحصي 642 إصابة بكورونا و6 وفيات

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشّرق 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الــ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 18444 منذ بداية تفشّي الوباء بالجهة.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة – أنجاد 280 حالة، يليها إقليم تاوريرت بـ105 حالات، وإقليم جرادة بـ74 حالة، وإقليم جرسيف بـ56 حالة، وإقليم الدريوش بـ55 حالة، وإقليم الناظور بـ52 حالة، وإقليم بركان بـ20 حالة، فيما خلا إقليم فكيك من الإصابات اليومية بالوباء.

وارتفعت حصيلة الشفاء من "كوفيد-19" في جهة الشرق إلى 11221، بعد التأكّد من شفاء 362 حالة جديدة، منها 103 حالات بإقليم فكيك، و72 حالة بإقليم جرادة، و60 حالة بإقليم بركان، و57 حالة بإقليم الناظور، و37 حالة بإقليم تاوريرت، و21 حالة بإقليم جرسيف، و12 حالة بعمالة وجدة-أنجاد.

وتسبّب الفيروس في وفاة 6 حالاتّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجهة ذاتها، منها حالتان بكلّ من وجدة وبركان، وحالة واحدة بكلّ من جرسيف وتاوريرت، ليصبح العدد الإجمالي لضحايا الوباء بجهة الشرق 397.