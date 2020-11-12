الماء يصل إلى ساكنة مناطق تنالت الجبلية باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

وقف عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، الخميس، في الجماعة الترابية تنالت، عند مشروع تزويد أزيد من 215 عائلة بالماء الصالح للشرب، تنتمي إلى 15 مدشرا مجاورا لمركز الجماعة، وذلك عبر الربط الفردي.

المشروع الذي أُنجز في إطار شراكة بين وزارة الداخلية وصندوق التنمية القروية بتكلفة مالية إجمالية تناهز 5.3 ملايين درهم، يهدف إلى توفير الماء الشروب بالكمية الكافية والجودة المطلوبة للساكنة، والتخفيف من معاناتها، خصوصا النساء، وذلك في منطقة تتسم بوعورة التضاريس ونقص في الموارد المائية السطحية والجوفية، فضلا عن تحسين شروط الاستقرار بهذه المناطق النائية.

ويُعدّ تزويد ساكنة تنالت بالماء الشروب من المشاريع النوعية التي تم إطلاقها لتمكين عدد من ساكنة المناطق الجبلية من هذه المادة الحيوية، وذلك عبر إنجاز منظومات متكاملة، تشمل شبكة من قنوات الربط وخزانات، ومحطات للضخ والدفع، وشبكة الربط الفردي، وتجهيزات الربط بشبكة الكهرباء ووسائل لوجستيكية أخرى.