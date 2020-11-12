24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلمي: المغرب يصنع أجهزة التنفس الاصطناعي وأسِرّة الإنعاش
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- عصارة "نفايات مديونة" تستنفر جماعة البيضاء
- القوات المسلحة تستعرض تدخلاتها خلال الجائحة
- إفراغ بيت يدفع رب أسرة إلى التهديد بالانتحار
بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات" (5.00)
- العثماني يطمئن المغاربة بشأن اللقاح ويحذر من "الأخبار الزائفة" - (128)
- لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية - (117)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (116)
- جنوب إفريقيا تدعو إلى "هدوء في معبر الكركرات" - (83)
- مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الماء يصل إلى ساكنة مناطق تنالت الجبلية باشتوكة
وقف عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، الخميس، في الجماعة الترابية تنالت، عند مشروع تزويد أزيد من 215 عائلة بالماء الصالح للشرب، تنتمي إلى 15 مدشرا مجاورا لمركز الجماعة، وذلك عبر الربط الفردي.
المشروع الذي أُنجز في إطار شراكة بين وزارة الداخلية وصندوق التنمية القروية بتكلفة مالية إجمالية تناهز 5.3 ملايين درهم، يهدف إلى توفير الماء الشروب بالكمية الكافية والجودة المطلوبة للساكنة، والتخفيف من معاناتها، خصوصا النساء، وذلك في منطقة تتسم بوعورة التضاريس ونقص في الموارد المائية السطحية والجوفية، فضلا عن تحسين شروط الاستقرار بهذه المناطق النائية.
ويُعدّ تزويد ساكنة تنالت بالماء الشروب من المشاريع النوعية التي تم إطلاقها لتمكين عدد من ساكنة المناطق الجبلية من هذه المادة الحيوية، وذلك عبر إنجاز منظومات متكاملة، تشمل شبكة من قنوات الربط وخزانات، ومحطات للضخ والدفع، وشبكة الربط الفردي، وتجهيزات الربط بشبكة الكهرباء ووسائل لوجستيكية أخرى.