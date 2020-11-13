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مندوبية الصحة تُنظم وحدة طبية متنقلة في أنرݣي

مندوبية الصحة تُنظم وحدة طبية متنقلة في أنرݣي
حميد رزقي
الجمعة 13 نونبر 2020 - 04:25

نظمت مندوبية وزارة الصحة بأزيلال، الخميس، وحدة طبية متنقلة بالمركز الصحي أنرݣي، دائرة واويزغت، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.

وشملت خدمات هذه الوحدة المتنقلة فحوصات طبية، والفحص بالصدى، ودعم البرامج الصحية، والتلقيح، والتخطيط العائلي، وتتبع المرأة الحامل، والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان.

واستهدفت هذه الوحدة الطبية ساكنة جماعة أنرݣي والدواوير المجاورة لها، واستفاد منها 343 شخصا، وتضمنت 172 استشارة في الطب العام، و31 فحصا بالصدى للنساء الحوامل، و27 كشفا لمرضى السكري، و51 كشفا لسرطان عنق الرحم، و49 تلقيحا للأطفال والنساء، و13 نشاطا حول تنظيم الأسرة.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أن المبادرة تأتي في إطار مواجهة موجة البرد القارس، واستمرارية الخدمات الصحية وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير العرض الصحي المتنقل، خصوصا بالعالم القروي.

وأضافت المندوبية أن العملية أجريت وفقا للطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

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