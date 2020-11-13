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الرئيسية | جهات | سلطات الدار البيضاء تتصدى لاحتلال الملك العام

سلطات الدار البيضاء تتصدى لاحتلال الملك العام

سلطات الدار البيضاء تتصدى لاحتلال الملك العام
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:12

أقْدمت المصالح الإدارية العمومية بمدينة الدار البيضاء على تحرير الملك العمومي بمجموعة من المناطق التي تعرف فوضى كبيرة من لدن الباعة المتجولين، حيث تدخل أعوان الشرطة الإدارية، بحر الأسبوع الجاري، في بعض الملحقات الإدارية قصد مراقبة الملك العام.

وشملت عملية تحرير الملك العمومي عمالات العاصمة الاقتصادية، حيث يتم تحرير غرامات مالية للمخالفين، وهدم أجزاء من المقاهي والمطاعم، فضلا عن حجز الكراسي والطاولات التي تحتل الحيّز الخاص بالأرصفة العمومية، وهو ما أثار استحسان السكان المحليين الذي أشادوا بذلك.

وتعرف المناطق الشعبية زحفاً كبيراً لأنشطة الباعة المتجولين الذين يحتلون الشوارع العمومية، إلى جانب المقاهي والمطاعم التي تحتل بدورها الملك العام، في ظل غياب المراقبة الناجعة من لدن السلطات المعنية، باستثناء بعض الحملات المحلية التي تتم بين الفينة والأخرى.

ويجد المارة عراقيل كبيرة في شوارع الدار البيضاء بسبب احتلال الأرصفة العمومية من لدن الباعة المتجولين، ما يجبرهم على السير في الطرقات وما ينتج عن ذلك من حوادث، حيث سبق أن تقدمت عشرات الهيئات المدنية بشكايات متكررة إلى السلطات العمومية للقضاء على هذه الظاهرة.

لذلك، انطلق العمل بالشرطة الإدارية عام 2018 في خمس مقاطعات، حيث تعمل عناصرها على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات والمرور والتشوير.

وكشفت المعطيات شبه الرسمية، الصادرة عن مصالح جماعة الدار البيضاء، تسجيل عناصر الشرطة الإدارية لآلاف حالات احتلال الملك العمومي وسط مدينة الدار البيضاء بكل من المعاريف وسيدي بليوط وآنفا، وهي الدوائر الثلاث التي تعرف أكثر حالات استغلال للملك العام بالمدينة.

وتطالب فعاليات مدنية بإخضاع تبعية المخالفات الإدارية للسلطات المحلية (وزارة الداخلية) عوض الجماعات (المنتخبون)، على خلفية استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي في الدار البيضاء رغم المحاولات الحثيثة للمسؤولين، مرجعة ذلك إلى "خلط الموضوع بالسياسة" في أكثر الأحيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مراقب الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:44
الدكاكين فوق الرصيف والساكنة مضرورة ولا حياة لمن تنادي عيب وعار
يجب فرض الغرامات خصوصا على المقاهي،التي تحتل الرصيف وتضع الكراسي في ممر الراجلين
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24
2 - عدنان علي الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:47
حملات محتشمة هنا وهناك سرعان ما تنتهي بسرعة وتستهدف اشخاص دون اخرين يطبعها الكيل بمكيالين !!!
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15
3 - الخلل في السلطات أيضا الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:55
هناك خلل في منح رخص المقاهي يرتكبها المسؤولون بمقاطعات الدار البيضاء . كيف يعقل محل به 18 متر مربع تمنح له تلك الرخصة. تلك المساحة لا تستوعب الكونتوار والمرحاض.. يجب أن يعاد النظر في رخص المقاهي ويشترط 160 متر مربع فما فوق
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6
4 - السباعي الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:57
المرجو من الشرطة الإدارية وضع خطة محكمة لتحرير شارع أم الربيع خصوصا في اتجاه منطقة الرحمة على مستوى مداراة جورج آلاف العربات وسط الشارع
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2
5 - بيضاوي غيور الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:01
نتمنى ان تصل الحملة إلى سيدي مومن و بالاخص اقامات البيضاء و الرباح و هاجر و مبروكة . اللهم وفق المسؤولين للقيام بواجبهم ولا يراعون لأي حزب فحن متيقنين بان جل الباعة المحتلين للملك العام عبارة عن (اصوات انتخابية،)...
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2
6 - بيضاوي غيور الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:01
نتمنى ان تصل الحملة إلى سيدي مومن و بالاخص اقامات البيضاء و الرباح و هاجر و مبروكة . اللهم وفق المسؤولين للقيام بواجبهم ولا يراعون لأي حزب فحن متيقنين بان جل الباعة المحتلين للملك العام عبارة عن (اصوات انتخابية،)...
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2
7 - مستاء الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:05
الهجرة الغير المقننة و ما ينتج عنها.
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8 - سباتة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:09
حراس الدراجات النارية يحتلون الملك العمومي و لا يحترمون الساكنة. ويعملون بدون ترخيص بحي السالمية 2 مقاطعة سباتة عمالة ابن امسيك. من المسؤول شرطة المرور أم سلطة محلية على وضع دراجات نارية غير مستعملة فوق طريق عام.
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9 - محمد سلا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:20
هاد الحملات خاصها تكون في جميع المدن المغربية لان الجميع يحتل الملك العمومي .من مقاهي.ومحلات تجارية
وسكاكين الخ
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10 - من ساكنة حي الامل الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:23
اما مقاطعة الفداء درب السلطان وخاصة شارع محمد السادس وشارع الفداء بداية من مدرسة النيل فعربات الفواكه تملاء الشارع عن اخره وتعرقل حركة السير مما بوادي باصحاب السيارات الى استعمال المنبه بطريقة هستيرية اضافة الى ارباب سيارات الاجرة المرابطين بهذا الشارع فهم بدورهم يعرقلون حركة السير ويتسببون في الفوضى بركن سيارتهم في الصف الثاني وهذا كله يقع امام اعين السلطة المحلية وشرطة منطقة امن الفداء والويل لاي مواطن يحتج
ان السيد عامل عمالة هذه المقاطعة غالب تماما عن دائرة نفوذه بما فيهم قاءد الملحقة الادارية التابع لها حي الامل الاول شارع الفداء وكذلك المسوءولين عن تنظيم حركة المرور من الامنيين
نرجوا من السيد وزير الداخلية التدخل بتعليماته الصارمة لوضع حد لهذه الفوضى
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11 - دهني الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
احتلوا الرصيف كله ثم أضافو جزءا من طريق السيارات أصبحوا يضعون فيه الكراسي والطاولات للاكل .
هذه حماقة . يجب تغريم هذه المخالفات نقدا من طرف السلطة وليس الجما عة التي تتواطؤ معهم . ثم إغلاق المحل في المرة الثانية
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12 - مواطنة 1 الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
هناك " عين ميكة " على هاد الموضوع لأسباب معروفة . يجب أن تتولى الداخلية هذا الملف كما يجب فرض ضرائب على الباعة المتجولين وغرامات مالية على احتلال الملك العام . ضربهم لجيبهم يحشمو ، حيث التجارة بلا اداء اجرة المحل وضريبة التجارة تبقى مربحة لأصحابها أكثر ممن لهم محلات التجارة .
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13 - belfawahid الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
بادرة طيبة مشكورين على اداء واجبهم حبدا لو يذهبوا الى حي الشريفة بعين الشق ليلاحظوا جليا الفوضى العارمة الناتجة عن احتلال الشارع من طرف الدراجات الثلاثية العجلات.
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14 - simo الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
حملات موسمية.....وبعد ثلات اشهر يرجع الحال على ماهو عليه......السلطة تلعب القط والفأر.....في حي البرنوصي مثلا....قبالة حمام .........عادت الفوضى وأصحاب التربرتات أما الدكاكين.أصحابها لاحولا و لا قوة لهم لتدخل.رغم تضررهم ....ووسط الطريق.كذالك...ولا أحد يجرؤ عليهم....كلام ساقط ووجوه الشر و رائحة الحشيش تشمها هنا وهنالك...ولا تصطيع حتى عربة طفل صغير المرور.....والسلط على بضع امثار منهم....ومرة مرة يفرون ثم يعودون وسط ابواقهم العالية......
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15 - محمد المذكوري الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:45
آجيو اتشوفوا مدينة تمارة، فوضى المقاهي
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16 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:54
الفوضى في كل مكان وفي كل مجال. يفرغون الشوارع من الباعة فيستولي عليها سائقو الطاكسيات كما يحصل في شارع محمد السادس وشارع إدريس الحارثي وشارع ام الربيع..
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