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كُتّاب وآراء
تتويج أندية ثقافية مدرسية في جهة درعة تافيلالت
فازت ثلاثة أندية ثقافية مدرسية بالمسابقة الجهوية للأندية التربوية في دورتها الرابعة، بجهة درعة تافيلالت.
وتوّج كلّ من نادي "القراءة والكتاب" بمدارس "آيت يعلا" في تنغير، ونادي "المواطنَة والتربية على حقوق الإنسان" بثانوية الأمير مولاي عبد الله التأهيلية في الرشيدية، ونادي "التجربة الأدبية والفنية" بثانوية بومالن دادس التأهيلية في تنغير.
ويأتي هذا التتويج، وفق بيان إعلان النتائج، مواكبة للقانون الإطار 17.51، وتنفيذا لبرنامج العمل الجهويّ للأكاديميّة الجهويّة للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، واستحضارا للظّروف الاستثنائية التي يعرفها العالَم، وتعرفها البلاد، بعدما تعذّر إجراء المسابقة في موعدها المحدَّد سابقا.
وجاء الإعلان، حَسَب المصدر نفسه، بعد اجتماع بالأكاديمية، للّجنة الجهويّة المكلّفة بدراسة ملفّات المؤسسات التعليمية التي انتُقِيَت على صعيد المديريات الإقليمية للمشاركَة في المسابقة الجهويّة للأندية التربوية في نسختها الرابعة، لانتقاء الأندية التربوية المتوجة جهويا بهذه المسابقة برسم الموسم الدراسي 2019 – 2020.