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الرئيسية | جهات | زخات مطرية رعدية قوية في عدة مناطق بالمملكة

زخات مطرية رعدية قوية في عدة مناطق بالمملكة

زخات مطرية رعدية قوية في عدة مناطق بالمملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:28

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية محليا قوية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر و50 دقيقة مساء.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم المرتفعات التابعة لأقاليم الحوز وشيشاوة وورزازات وأزيلال وتارودانت.

وأضاف المصدر ذاته أن يرتقب أيضا تسجيل بعض التساقطات الثلجية حسب المناطق، اليوم الجمعة وغدا السبت على مرتفعات الأطلس الكبير.

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