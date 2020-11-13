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الرئيسية | جهات | قرار جديد لمواجهة "كوفيد 19" في مدينة الصويرة

قرار جديد لمواجهة "كوفيد 19" في مدينة الصويرة

قرار جديد لمواجهة "كوفيد 19" في مدينة الصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:10

أصدرت السلطات بعمالة الصويرة، الجمعة، قرارا عامليا بإغلاق مختلف المرافق والأسواق، لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا.

وشددت سلطات عمالة إقليم الصويرة من إجراءاتها الاحترازية ضد جائحة "كوفيد 19" بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجنة اليقظة حول الحالة الوبائية.

وقرّرت السلطات العاملية، وفق بلاغ لها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، الإغلاق المؤقت للمحلات التجارية والمهنية والخدماتية بالأحياء التي تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات بوباء "كوفيدـ 19".

ويقضي القرار العاملي بالإغلاق المؤقت للسوق الأسبوعي بالسقالة، وأسواق القرب بالأحياء المعنية ابتداء من الساعة الرابعة، أما المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة بهذه التجمعات السكنية فستغلق من الساعة الثامنة مساء.

ومنعت سلطة عمالة إقليم الصويرة بث المباريات الرياضية بجميع المقاهي التي توجد بجماعة الصويرة دون استثناء، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية داخل هذه الأحياء، والمراقبة الصارمة لاحترام الإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والتباعد الجسدي تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين، وتشديد المراقبة بمداخل مدينة الصويرة.

وأوضحت الوثيقة، التي حملت توقيع عامل إقليم الصويرة، أن هذا القرار، الذي يسري به العمل ابتداء من الساعة السادسة من يوم الجمعة لمدة 15 يوما، لا يشمل الصيدليات التي تبقى أوقات عملها دون تغيير.

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