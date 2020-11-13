جهة بني ملال: 3 وفيات و170 إصابة بالفيروس

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 28 حالة بإقليم بني ملال، و95 حالة بإقليم خريبكة، و16 حالة بإقليم خنيفرة، و28 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و3 حالات بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 12570 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، 189 حالة شفاء إضافية؛ منها 58 حالة بإقليم بني ملال، و32 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و75 حالة بإقليم خريبكة، و14 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 10802 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 3 حالات؛ حالتان بإقليم أزيلال وحالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح، ليصل العدد الإجمالي إلى 306 وفيات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1462 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 116052 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الجمعة، 5515 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 282336 حالة في المغرب.