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كُتّاب وآراء
منتخبو آسا الزاك يشجبون استفزازات "البوليساريو"
عبّر ممثلو سكان آسا الزاك في البرلمان بغرفتيه والمجالس المنتخبة بالإقليم وجهة كلميم وادنون عن شجبهم لما أسموه "الحركات الخرقاء المدفوعة من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، وعن التزامهم المكين بـ"واجبهم الوطني للانخراط الكامل في الدفاع عن القضية الوطنية العادلة".
وأوضح المنتخبون أنفسهم، في بيان توصلت به هسبريس، أنهم يتابعون بانشغال وقلق إقدام مجموعات "البوليساريو" التي قطعت آلاف الكيلومترات من معاقلها في مخيمات تندوف لتقويض الأمن والأمان والحركة في منطقة الكركرات تحت أنظار عناصر المينورسو.
واعتبر البيان ذاته أن خرق عناصر "البوليساريو" وقف إطلاق النار ومحاولة تغيير الوضع القانوني للمنطقة العازلة أمام صمت المغرب وقيادته ليس سوى تجسيدا لحالة اليأس والتخبط التي تعيشها مجموعات الانفصاليين، بعد انكشاف زيف ادعاءاتها ومؤامراتها ضد الوحدة الترابية للمغرب.
وأعربت الوثيقة نفسها عن وقوف قبائل إقليم آسا الزاك من دون مواربة وراء الملك محمد السادس وما تجمعها به من بيعة وولاء متجددين قصد مواصلة الدفاع عن حوزة البلاد وتحصين حقوقها الثابتة والمشروعة.