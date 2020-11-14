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كُتّاب وآراء
تدشين مركز اجتماعي ومقطع طرقي بإقليم تزنيت
ترأس حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، الجمعة، مراسيم تدشين مركز "دار الأمومة" بجماعة أنزي، الذي يعد ثمرة شراكة بين المبادرة الإقليمية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان وجماعة أنزي وجمعية "أمل" للأعمال الاجتماعية والخدمات الصحية.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الاجتماعي 1.8 مليون درهم، توزعت فيها مساهمة الشركاء بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 1000000 درهم، ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان بـ 800000 درهم، فيما ساهم المجلس الجماعي لأنزي بالوعاء العقاري المحتضن للورش على مساحة 150 مترا مربعا.
كما قام عامل تزنيت، بمعية الوفد المرافق له، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء الطريق الرابطة بين سوق اثنين أداي وتيزي أونياد على طول 10.9 كيلومترات بالنفوذ الترابي لجماعة اثنين أداي، بهدف تحسين مؤشر الشبكة الطرقية على مستوى الإقليم، وتسهيل ولوج الساكنة القروية للخدمات الاجتماعية، وكذا تمكين ستة دواوير من الربط بالطريق الإقليمية رقم 1900.
وناهز الغلاف الإجمالي للمشروع 20.5 مليون درهم، بتمويل من المجلس الجهوي سوس ماسة، على أن تستمر مدة إنجازه 15 شهرا تحت إشراف وتتبع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.