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تفاقم الوضع الوبائي يفرض تدابير استثنائية بخريبكة

تفاقم الوضع الوبائي يفرض تدابير استثنائية بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 14 نونبر 2020 - 00:05

تفاعلا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بمدينة خريبكة خلال الأيام القليلة الماضية، قرّرت السلطة الإقليمية اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء طيلة الـ14 يوما القادمة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من ليلة السبت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الإجراءات المقررة شملت "تشديد المراقبة بمداخل مدينة خريبكة ووضع نقط المراقبة داخل المدينة، من أجل التخفيف من التنقلات غير الضرورية"، و"منع البث التلفزي للمقابلات الرياضية، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بمدينة خريبكة"، و"إغلاق الحدائق والفضاءات العمومية المحتضنة للألعاب الترفيهية للأطفال على الساعة السادسة مساء".

وجاء ضمن الإجراءات أيضا "إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والأنشطة الحرفية على الساعة العاشرة ليلا"، و"منع جميع التجمعات"، و"المراقبة الصارمة لاحترام الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين"، و"استمرار الحملات التحسيسية بمختلف أحياء المدينة، وتكثيف الخرجات الميدانية للجان المختصة".

وأشارت السلطة الإقليمية إلى استمرار تطبيق الإجراءات الأخرى المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، لاسيما استمرار منع حفلات الأعراس والتجمعات الجنائزية، والحرص على التقليل من الزيارات العائلية بمختلف الفضاءات.

يُشار إلى أن الإجراءات المذكورة جاءت ضمن قرار عاملي يقضي بتفعيل التدابير الاحترازية الاستثنائية المتعلقة بالحد من انتشار وباء "كورونا" بإقليم خريبكة، بناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير جائحة "كورونا" المنعقد بمقر عمالة إقليم خريبكة، الجمعة، لتقييم معطيات الحالة الوبائية بالإقليم.

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1 - mohammed السبت 14 نونبر 2020 - 01:11
افعلوها أيضا في مدينة وادي زم لأن الناس هنا ما زالت تكدب من وجود المرض . 90 في المائة لا ترتدي الكمامات و لا تحترم شيء و أمام أعين السلطة .
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