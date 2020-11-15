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سلطات كلميم تشدد من إجراءات محاربة "كوفيد-19"

سلطات كلميم تشدد من إجراءات محاربة "كوفيد-19"
مصطفى البكار
الأحد 15 نونبر 2020 - 04:35

أصدرت ولاية جهة كلميم واد نون قرارا يقضي بتشديد الإجراءات والتدابير الوقائية قصد محاصرة رقعة انتشار وباء كورونا وسط كلميم، تفاعلا مع اكتشاف عدد قياسي يقارب 400 حالة إيجابية خلال الأيام القليلة الماضية.

القرار العاملي، الذي توصلت به هسبريس، نص على ضرورة احترام إجراءات استثنائية عديدة؛ على رأسها إغلاق أسواق القرب على الساعة السابعة مساء، والمحلات التجارية والمهنية والخدماتية على الساعة التاسعة مساء، فيما سيتم السماح للمطاعم والمقاهي والمأكولات الخفيفة بالعمل ساعة إضافية إلى غاية العاشرة ليلا مع منعها الكلي من بث مقابلات كرة القدم.

وأمرت الوثيقة ذاتها السلطات العمومية بتشديد المراقبة بمداخل مدينة كلميم من المناطق التي تعرف انتشارا كبيرا للفيروس التاجي، والسهر على منع التجمعات العمومية ومنع استغلال ملاعب القرب، إضافة إلى تكثيف المراقبة على صالونات الحلاقة والتجميل.

ونصت الوثيقة، المنبثقة عن الاجتماع المنعقد، الجمعة، بين مركز التنسيق الإقليمي ولجنة اليقظة المكلفة بتتبع الحالة الوبائية بإقليم كلميم، على إلزامية اعتماد الحجر الصحي للحاملين لفيروس "كورونا" ومخالطيهم مع اتخاذ تدابير عديدة في الأزقة والشوارع والدواوير التي تعرف ظهور بؤر وبائية.

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