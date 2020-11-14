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501 إصابة بكورونا و8 وفيات جديدة بجهة الشرق

501 إصابة بكورونا و8 وفيات جديدة بجهة الشرق
عبد الكريم هرواش من النّاظور
السبت 14 نونبر 2020 - 22:25

سجلت جهة الشّرق، حسب آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية من طرف المديرية الجهوية للصحّة، 501 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19534 حالة.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 163 حالة، يليها إقليم بركان بـ135 حالة، وإقليم الناظور بـ82، ثم إقليم تاوريرت بـ37 حالة، وإقليم جرسيف بـ31 حالة، وإقليم فكيك بـ25 حالة، وإقليم جرادة 23 حالة، وأخيرًا إقليم الدريوش الذي سجل 5 حالات.

وخلال المدّة ذاتها، تماثل للشّفاء من فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 187 حالة؛ منها 77 حالة ببركان، و70 حالة بتاوريرت، و35 حالة بالناظور، و5 حالات بوجدة، ليصبح مجموع المتعافين بجهة الشرق 11595 حالة.

وتوفيت 8 حالات بسبب الفيروس التّاجي، خلال الـ24 ساعة بالجهة ذاتها؛ منها 3 حالات بالناظور، وحالتان بكل من وجدة وتاوريرت، وحالة واحدة ببركان، ليصبح مجموع ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره بجهة الشرق 412 حالة.

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