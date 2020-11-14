24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
- بنيس: رئاسة بايدن لأمريكا تستوجب عملا استباقيا لدبلوماسية المغرب
- سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
- بلكبير وسيناريو الكركرات
- تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً
هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.00)
الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي (3.00)
ماء العينين تنتقد "صمت العلماء" وطريقة تدريس التربية الإسلامية (3.00)
- هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" - (134)
- البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" - (123)
- المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات "البوليساريو" - (81)
- الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي - (77)
- ماء العينين تنتقد "صمت العلماء" وطريقة تدريس التربية الإسلامية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
501 إصابة بكورونا و8 وفيات جديدة بجهة الشرق
سجلت جهة الشّرق، حسب آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية من طرف المديرية الجهوية للصحّة، 501 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19534 حالة.
وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 163 حالة، يليها إقليم بركان بـ135 حالة، وإقليم الناظور بـ82، ثم إقليم تاوريرت بـ37 حالة، وإقليم جرسيف بـ31 حالة، وإقليم فكيك بـ25 حالة، وإقليم جرادة 23 حالة، وأخيرًا إقليم الدريوش الذي سجل 5 حالات.
وخلال المدّة ذاتها، تماثل للشّفاء من فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 187 حالة؛ منها 77 حالة ببركان، و70 حالة بتاوريرت، و35 حالة بالناظور، و5 حالات بوجدة، ليصبح مجموع المتعافين بجهة الشرق 11595 حالة.
وتوفيت 8 حالات بسبب الفيروس التّاجي، خلال الـ24 ساعة بالجهة ذاتها؛ منها 3 حالات بالناظور، وحالتان بكل من وجدة وتاوريرت، وحالة واحدة ببركان، ليصبح مجموع ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره بجهة الشرق 412 حالة.