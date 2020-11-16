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كلية اللغات بأيت ملول تقرر اعتماد التعليم المختلط

كلية اللغات بأيت ملول تقرر اعتماد التعليم المختلط
منير صنهاجي
الاثنين 16 نونبر 2020 - 11:45

بعد تجاوزها لامتحانات الدورة العادية والاستدراكية بنجاح، رغم ما تفرضه جائحة فايروس كورونا من صعوبات، قرّرت كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بالقطب الجامعي أيت ملول، والتابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، فتح أبوابها أمام الطلبة لاستئناف دراستهم ابتداء من 2 نونبر الجاري مع الالتزام بالقيود التي تفرضها الجائحة من ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد والتطهير المتكرر للقاعات ونظافة اليدين.

وفيما يتعلق بالسيناريو التعليمي لاستئناف الدراسة، قررت الكلية اعتماد نظام الكومودال، أي التعليم المختلط الذي يسمح للطلبة بمتابعة دروسهم حضوريا بالتناوب على شكل أفواج صغيرة لا يتجاوز 40 في المائة حسب الطاقة الاستيعابية للقاعات؛ في حين يستطيع الفوج الآخر متابعة الدروس التي تبث لهم بشكل مباشر على منصة Moodle، بمعنى أن الطلبة يتسنى لهم الحضور الحصة مرة كل 15 يوما، أسبوع حضوري وأسبوع يتابعون فيه دروسهم من مقرات سكناهم.

وفي كلمة له، قال عبد الحق جيد، عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بالقطب الجامعي أيت ملول، إن الأساتذة بإمكانهم تسجيل الدروس التي تبث مباشرة للطلبة وتعديلها في أستوديو خاص وُضِع رهن إشارتهم لتعديل التسجيلات ووضعها في المنصة المذكورة من أجل تفحصها متى تسنى للطلبة ذلك، وإعطاء الفرصة لكل من تعذر له متابعة الدروس على المباشر. كما يمكن للأساتذة وضع منشورات وفيديوهات وواجبات على منصة Moodle من أجل من أجل تقييم عادل وشامل للطلبة.

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