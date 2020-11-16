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الرئيسية | جهات | ضعف الوقاية من كورونا يصاحب التسوق بالبيضاء‎

ضعف الوقاية من كورونا يصاحب التسوق بالبيضاء‎

ضعف الوقاية من كورونا يصاحب التسوق بالبيضاء‎
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 16 نونبر 2020 - 00:37

عدم التزام واضح بإجراءات الوقاية من لدن مُواطني العاصمة الاقتصادية للمملكة، على الرغم من تسجيل مئات حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في اليوم الواحد؛ وذلك في ظل التراخي العام الذي يسم سلوكات السكان، لا سيما القاطنين بالأحياء الشعبية.

والملاحظ أن مجموعة كبيرة من الفضاءات التجارية لم تعد تحترم التدابير الصحية الموصى بها، خاصة توفير أدوات التعقيم وقياس درجة الحرارة، إلى جانب الاكتظاظ الذي يوجد بأروقتها في بعض الأحايين؛ الأمر الذي يهدد بتفشي المرض وسط الزبائن.

وتغيب الإجراءات الاحترازية أيضا في الأسواق الشعبية بالقطب المالي، بالنظر إلى الازدحام الشديد للناس في ظل ضعف مراقبة السلطات المحلية، ما قد يجعلها تتحول إلى بؤر وبائية من شأنها نثر الفيروس بالمدينة.

وما زالت جهة الدار البيضاء سطات تسجل أرقاما مرتفعة على مستوى أعداد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما دفع السلطات المسؤولة إلى اتخاذ مزيد من التدابير الصارمة، التي تروم السيطرة على الحالة الوبائية القلقة.

وقد أثارت الوضعية الوبائية انتباه المسؤولين بالجهة الاقتصادية، ضمنهم نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة بالدار البيضاء سطات، التي سبق أن قالت إن "الكثافة السكانية التي تعرفها الدار البيضاء، بوصفها العاصمة الاقتصادية للمملكة، ساهمت في الوضعية الوبائية الراهنة؛ لأنها تعرف كثيرا من الحركية مقارنة بالمدن الأخرى، مما جعلها تسجل الكثير من الحالات الإيجابية".

وأبرزت الرميلي أن "الحالات الصعبة والحرجة مرتفعة في مدينة الدار البيضاء، ولا تصل المستشفيات حتى تبلغ مراحل متقدمة من المرض. كما سجلت المدينة، أيضا، معدل إصابة تراكمي مرتفعا للغاية في الأسابيع الأخيرة، حيث يشكل ضعف المعدل المسجل على الصعيد الوطني".

وأضافت المسؤولة الصحية ذاتها: "تسجل المدينة كذلك معدلا يوميا مرتفعا من ناحية الإصابات بـ"كورونا"؛ غير أنّ هناك عاملا إيجابيا يتمثل في معدل الشفاء الذي يصل إلى 83.5 في المائة". واستطردت قائلة: "سنمر بمرحلة صعبة في نونبر، مما يستدعي تضافر الجهود لتجاوز المرحلة المقبلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - marocain الاثنين 16 نونبر 2020 - 01:14
الازدحام الشديد للناس في ظل ضعف مراقبة السلطات المحلية، ما قد يجعلها تتحول إلى بؤر وبائية من شأنها نثر الفيروس بالمدينة.
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2 - naruto kun الاثنين 16 نونبر 2020 - 01:15
المشكل ماشي في الكتافة السكانية المشكل أن الكثير من الناس كتروج أخبار كتشكك أو كتكدب ما تروجه الدولة عن الفيروس سواء على مستوى الأرقام أو المعطيات و هذ شي كايضرب مجهودات الدولة في الدعاية للوقاية من هذ المرض في زيرو . الناس باغا تشوف ضحايا هذ المرض باش تيق . للأسف الدولة مدارتش حتى شي حاجة باش توقف هذ الشائعات . خاص برامج من المستشفيات باش الناس تشوف الوضع المزري لي وصلنا ليه . مخاص الدولة تكتفي بنشر البلاغات و الأرقام . هذ المروك إلا محطيتيش ليه صبعو فوق العافية مغاديش يقتانع بأن العافية مؤلمة و غادي تأديه و تحرق ليه صويبعاتو . بمعنى مرة مرة وروه بنادم كايموت بسبب هاذ الوباء و ياريت تكون الصور و الفيديوهات مصحوبة بالبكاء و العويل ديال أسر الضحايا . خلي بنادم يحسو بالمزود لي حنا فيه أما الأرقام راه مغاديش يحس بيهم راه وخا تقولو ليهم مات مليون راه غادي يبقى غير رقم في أدهانخم لكن إلا شافو بنادم كايموت و كايتدفن بعينيهم غادي يحسو بيه مزيان و غادي يوصل الميساج و غادي تلتازم الناس بشدة و مغاديش بنادم يرخي يديه
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