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القوات المسلحة تدمر مركبة تنقل أسلحة البوليساريو
الأحد 15 نونبر 2020 - 14:10
أعلنت القوات المسلحة الملكية أنها رصدت، في إطار متابعتها لتطورات للوضع بالصحراء، عدة استفزازات لمرتزقة البوليساريو عبر إطلاق النيران بدون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف عناصر الجيش المغربي.
مصدر عسكري رفيع المستوى أكد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت عناصر القوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازت؛ ما خلف تدمير آلية لحمل الاسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
1 - 3arafa الأحد 15 نونبر 2020 - 14:24
برافو القوات المسلحة الملكية ....مزيدا من تدمير العدو أن شاء الله، لو خسروا عسكريا فسيحل المشكل لانهم سياسيا ودبلوماسيا وقعوا في الحضيض
تعليق غير لائق
107
2 - حسن الأحد 15 نونبر 2020 - 14:25
المغرب لا يبحث عن الحرب ليس لانه خائف بل لان قيادتنا حكيمة و متبصرة و الكل يعرف ان الحرب لا خير فيها سوى الخراب و ازهاق الارواح لكن ان فرضت علينا فالجيش الملكي سيرد الصاع صاعين للمرتزقة و لن يتهاون في الدفاع عن حوزة الوطن
3 - محمد المغربي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:25
يجب الضرب و بقوة أي تحرك في المنطقة العازلة.
4 - Aziz الأحد 15 نونبر 2020 - 14:25
ينبغي عاجلا الدفع في اتجاه تصنيف البوليزاريو جماعة إرهابية، لأنها مليشية مسلحة بشكل غير قانوني، وتعترض سبيل المدنيين، وتضم في صفوفها قيادات إرهابية
5 - الصاروخ الأحد 15 نونبر 2020 - 14:26
اينهم فئران الجزائري الذين يتكلمون و يقولون أنهم قوة إقليمية هههههههه، سيفطلهم F16 وحدة تطفيلهم العينين.
6 - عقى عاش الملك الأحد 15 نونبر 2020 - 14:26
النصر لنا . كما قالو لنا الأجداد القوات المسلحة الملكية أسد في صحرائه .
7 - حورشی الأحد 15 نونبر 2020 - 14:26
بسم الله الرحمن الرحیم قاتلوهم حتی لا تكون فتنه ویكون الدیه كله لله صدق الله العطیم.... .. والحقوهم بعذاب الیم.
9 - عبد الله الأحد 15 نونبر 2020 - 14:27
يبج تدمير البوليساريو باكملها لنستريح من هدا الوباء
10 - غيور على وطنه الأحد 15 نونبر 2020 - 14:28
الله آكبر تحية طيبة للقوات المسلحة الملكية الله يحفضكم والنصر على الاعداد؛
11 - سعيد من الرباط الأحد 15 نونبر 2020 - 14:28
يتوفر المغرب، على طول المناطق العازلة، على آخر ما استجد في عالم الرصد الحربي من أقمار صناعية وطائرات بدون طيار ورادات حربية تجعل اقتراب ميليشيات الجبهة الانفصالية من الجدار الأمني بمثابة عمليات انتحارية.
وتهدف جبهة البوليساريو من وراء الحملات الكاذبة بخصوص إلحاق أضرار بشرية وعسكرية ضد القوات المسلحة الملكية إلى تغليط الرأي العام داخل مخيمات تندوف لتفادي انفجار الأوضاع، إذ إن الرهان على معركة الكركرات، وهو آخر أوراق الجبهة، باء بالفشل ما يضع زعيمها إبراهيم غالي في حرج كبير دفعه إلى الإسراع في الإعلان عن إلغاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب.
ولم تؤثر الحملات الإعلامية المضللة، التي تقودها جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية، على عودة حركة العبور في معبر الكركرات الحدودي الرابط بين الترابين المغربي والموريتاني، حيث تم مساء أمس السبت استئناف حركة العبور في اتجاه موريتانيا بشكل عاديّ.
وداعا المحيط الأطلسي إلى الأبد ولو في الأحلام أيها الكلاب الضالة.
الله الوطن الملك.
وتهدف جبهة البوليساريو من وراء الحملات الكاذبة بخصوص إلحاق أضرار بشرية وعسكرية ضد القوات المسلحة الملكية إلى تغليط الرأي العام داخل مخيمات تندوف لتفادي انفجار الأوضاع، إذ إن الرهان على معركة الكركرات، وهو آخر أوراق الجبهة، باء بالفشل ما يضع زعيمها إبراهيم غالي في حرج كبير دفعه إلى الإسراع في الإعلان عن إلغاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب.
ولم تؤثر الحملات الإعلامية المضللة، التي تقودها جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية، على عودة حركة العبور في معبر الكركرات الحدودي الرابط بين الترابين المغربي والموريتاني، حيث تم مساء أمس السبت استئناف حركة العبور في اتجاه موريتانيا بشكل عاديّ.
وداعا المحيط الأطلسي إلى الأبد ولو في الأحلام أيها الكلاب الضالة.
الله الوطن الملك.
12 - زكرياء الأحد 15 نونبر 2020 - 14:28
هذا ما يجب أن يكون، وهذا هو الرد ليعلم الأعداء أن المغرب رحيم بالجيراان لكن في نفس الوقت أشد بأساً بالأعداء.
فداك يا بلدنا المغرب.
الله الوطن الملك.
فداك يا بلدنا المغرب.
الله الوطن الملك.
13 - amine الأحد 15 نونبر 2020 - 14:29
يا سلام باسم الله مجراها و مرساها و على بركة الله
14 - Soufiane الأحد 15 نونبر 2020 - 14:29
هادشي لي بغينا، هاد المرتزقة كان خاصهم هادشي من شحال هادي باش يعرفو مكانتهم
15 - أشرف العوني الأحد 15 نونبر 2020 - 14:29
هذه الاستفزازت هدفها جس نبض ردت فعل المغرب وجيشه,والرد الحازم والحاسم عليها سيجعل هؤلاء المرتزقة يفكرون ألف مرة قبل الاقدام على أي مغامرة; تكون فيها نهايتهم باذن الله.
16 - issamerraz الأحد 15 نونبر 2020 - 14:30
سيرو أنا راضي عليكم الدنيا وآخرة
براهش ديال الخلا حتى هما تحل ليهم الفم .
براهش ديال الخلا حتى هما تحل ليهم الفم .
17 - مهدي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:30
اللهم سدد رميهم واجعل كيد مرتزقة البوليزاريو ومن ولاهم في نحورهم وجحورهم...
18 - محمدين الأحد 15 نونبر 2020 - 14:31
يجب الرد عن أي استفزاز بضرب الجزائر العاصمة لأن المرتزقة يتلقون الأوامر من قصر المرادية لننهي مع أوهام تبون وعسكره
19 - الشهادة الأحد 15 نونبر 2020 - 14:31
نحن لها كلنا جنود مجندون وراء قائد البلاد وعلى الباغي تدور الدوائر أما بعد فالخبر ما ترى لا تسمع، نحن في أرضنا وفوق رمال صحرائنا ولنا شرعية الحق والقانون والتاريخ والدين ولن يزعزعنا عنها شمهروش المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها
حي على الجهاد " اُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وأن الله على نصرهم لقدير "" إن ينصركم الله فلا غالب لكم " صدق الله العظيم
الله - الوطن - الملك
حي على الجهاد " اُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وأن الله على نصرهم لقدير "" إن ينصركم الله فلا غالب لكم " صدق الله العظيم
الله - الوطن - الملك
20 - ج.ع مواطن الأحد 15 نونبر 2020 - 14:32
العز والنصر للقوات المسلحة الملكية بقيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده المغرب تعامل مع هاذ الكيان الوهمي بكل حكمة لكن على ما يتضح زمن الحكمة ولى والان سيبدء زمن الطريحة تابعة طريحة ونتهناو من هاذ التبرهيش
21 - stop الأحد 15 نونبر 2020 - 14:32
قلتو ان بوليزاريو ماهاجماتش وان ابواقها تكذب والان تعلنون تدمير مركبة,يعني ان هناك حرب,جمعو لي مامحتارمينش الحجر وهبطوهم يتحاربو
22 - مجيد الأحد 15 نونبر 2020 - 14:33
واش ممكن شي واحد يوصل ميساج لهاد الناس راه كلشي ممكن نساوه ( الا الوحدة الترابية و الوطنية ) راه خط أحمر . .
واش فهمتوا !!!!!!!
واش فهمتوا !!!!!!!
23 - متتبع الأحد 15 نونبر 2020 - 14:34
ترى ما راي اصحاب التعاليق التي كانت تنكر على المغرب تحديث معداته العسكرية عبر صفقات بملايين الدولارات مع الامريكان .وغيرهم مجرد سؤال .
من سخط الله علينا ان لدينا خبراء عسكريين ومنظرين وعلماء فيروسات وخبراء اقتصاديين ........ الخ غير ان هؤلاء لا يتجاوز مستواهم السادس ابتدائي وهم الذين نراهم ينتقدون ويشككون في كل شيء . ومن رضوان الله علينا ان للمغرب رجالاته يشتغلون ليل نهار كل حسب اختصاصه . وللصنف الاول اقول حسبكم الخوض في كرة القدم فالموضوع لا يحتاج الى تكوين و رحم الله من علم قدره .
من سخط الله علينا ان لدينا خبراء عسكريين ومنظرين وعلماء فيروسات وخبراء اقتصاديين ........ الخ غير ان هؤلاء لا يتجاوز مستواهم السادس ابتدائي وهم الذين نراهم ينتقدون ويشككون في كل شيء . ومن رضوان الله علينا ان للمغرب رجالاته يشتغلون ليل نهار كل حسب اختصاصه . وللصنف الاول اقول حسبكم الخوض في كرة القدم فالموضوع لا يحتاج الى تكوين و رحم الله من علم قدره .
24 - khalid الأحد 15 نونبر 2020 - 14:34
بغينا الاسطول الجوي بما فيه طائرات بدون طيار يدمر الكيان العدو فنصف ساعة ....لدينا اجهزة ترقب وقمر اصطناعي معد خصيصا للحرب ومراقبة التراب الوطني.... فلندمر العدو .
25 - ali الأحد 15 نونبر 2020 - 14:34
برافو على القوات المسلحة الملكية وارواحنا فذا الوطن
26 - لطفك يا ربي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:34
الله أكبر الله أكبر ، العز والنصر لجيوشنا البواسل يعيش المغرب اللهم احفظ بلدنا ووطننا المغرب الغالي
27 - جاد الأحد 15 نونبر 2020 - 14:35
تساهل المغرب مع استفزازات المرتزقة و تحليه بضبط النفس جعل المرتزقة يشعرون و كأنهم أصحاب الميدان لكن ساعة الحزم تجد المغرب ملكا وشعبا جيشا و ساسة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية متحدين للضرب بقوة على يد من تسول له نفسه المس بالوحدة الترابية الوطنية أو رمزا من رموز سيادتها
عاش الملك
عاش المغرب
تحية خالصة لقواتنا المسلحة الملكية
عاش الملك
عاش المغرب
تحية خالصة لقواتنا المسلحة الملكية
28 - Tarik الأحد 15 نونبر 2020 - 14:35
الحزم تم كل الحزم و الويل لمن سولت له نفسه إستفزاز القوات المغربية زمن التسامح قد إنتها
كما يقال أخر الدواء الكي و في نفس الوقت هيا رسالة مشفرة للجزائر إن اردتم ان تشعلوها فما عليكم إلا تحمل عواقبها الجار الشرقي تمادا في خبته و تعجرفه
كما يقال أخر الدواء الكي و في نفس الوقت هيا رسالة مشفرة للجزائر إن اردتم ان تشعلوها فما عليكم إلا تحمل عواقبها الجار الشرقي تمادا في خبته و تعجرفه
29 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الأحد 15 نونبر 2020 - 14:36
دمروهم. بدون. شفقة. ولارحمة. ونحن. مجندون. وراءكم. والله. ينصركم. الله. الوطن. الملك. الصحراء. مغربية. وستبقى. مغربية. حتى. يرت. الارض. ومن. عليه.
30 - anime متقاعد الأحد 15 نونبر 2020 - 14:37
مزال العاطي يعطي انتظرونا قلت لكم في تعليق اخر قلت لكم القوات المسلحه ل1975 ليست قوات اليوم 2020 لقد طفح الكيل انتظرونا.....وانا ادرى بالميدان
31 - الفشتالي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:37
هنيئا لكم و لنا على هاته اليقظة فنحن لا نريد أن يموت أي عسكري مغربي أو حتى يخدش و انتبهو وفقكم الله و اعتبرو العدو كالارهابيين فقد رأينا مافعلوه بجثة جنودنا الشرفاء من تنكيل... المرجو الهجوم و بدون رحمة... الله يعاونكم و يكون معاكم!!!
32 - badr الأحد 15 نونبر 2020 - 14:37
ها المعقول على بركة الله هاد الناس طغاو بزاف وحان وقت قطافهم
33 - aabdou labbdi الأحد 15 نونبر 2020 - 14:38
هؤلاء المرتزقة قطاع الطرق ماهم سوى عصابة إجرامية مكونة من خلط من انفصاليين من المدن المجاورة وكذلك كوبا وفنزويلا. انهم يبحثون على جوا منجل. ألم يكن بعلمهم أن بمحاداة الجدار الأمني أسلحة جد متطورة يمكن أن تدمر أي آلية حربية تحاول الهجوم على الوحدة الترابية. ألم يكن بعلمهم أن جميع التراب الوطني المغربي مراقب من طرف أقمار اصطناعية ورادارات جد متطورة وطائرات درون للمراقبة فكل من اقترب سيجد قبره محفور وموجود. إن هاته العصابة تبحث عن طريحة لأن مايقومون به ما هو سوى انتحار فقط .
34 - علي نايت عمر الأحد 15 نونبر 2020 - 14:38
القوات المسلحة تدمر مركبة تنقل أسلحة البوليساريو ما هي الا حركة بسيطة كنش الذباب من القوات المغربية
35 - zakaria Barrad الأحد 15 نونبر 2020 - 14:38
كل الشكر للقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية و جميع الجنود المغاربة بمختلف رتبهم المرابطين في تخوم الصحراء المغربية للدفاع عن وحدة المملكة دمتم فخر لنا و دمنا جنود مجندين وراء قائدنا الملك محمد السادس نصر الله ... الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه ... قلوبنا معكم يا جنودنا البواسل
37 - المصطفى بوسلهام الأحد 15 نونبر 2020 - 14:41
الصرامة ثم الصرامة مع هؤلاء المرتزقة فلم يعد السلم والتسامح وغض الطرف يكفي معهم
39 - ملطو الأحد 15 نونبر 2020 - 14:44
سدد الله رميكم و أمدكم بجند من جنده
Allez y - FEUUUUUX !
الله الوطن الملك
Allez y - FEUUUUUX !
الله الوطن الملك
40 - مغرب الحضارة الأحد 15 نونبر 2020 - 14:44
على قواتنا المسلحة الباسلة أن تقوم بعمليات تمشيط واسعة وتدمر كل جسم يتحرك في صحراءنا والا تسمح للذباب الوسخ أن يتجمع مرة أخرى وليذهبوا عند من يتبناهم .
41 - محمد الوطن الأحد 15 نونبر 2020 - 14:44
اللهم انصر جيشنا وغلب قواتنا على العدو .
اللهم دمر اعداءنا واعداء وحدتنا الترابية وشتت شملهم يارب.
اللهم دمر اعداءنا واعداء وحدتنا الترابية وشتت شملهم يارب.
42 - لخيار سوى الحرب الأحد 15 نونبر 2020 - 14:45
الحرب بدأت على المغرب الإستعداد والهجوم على أي تحرك في المناطق العازلة كيفما كان..... وقف إطلاق النار لم يعد موجود سوى في الأمم المتحدة....
43 - - المحب لوطنه / ع . الأحد 15 نونبر 2020 - 14:45
كل الشكر للعين الساهرة على حراسة حدود الوطن .
- المحب لوطنه / ع .
- المحب لوطنه / ع .
44 - متتبع الأحد 15 نونبر 2020 - 14:46
نحن كلنا جنود مجندين للدفاع على كرامتنا ووحدتنا الترابية. كل التحية والتقدير لجنودنا البواسل، نحن معكم وإلى جانبكم دائما وأبدا، بالتوفيق بإذن الله
45 - عمر الأحد 15 نونبر 2020 - 14:46
تحية للقوات المسلحة الملكية وللرد بصرامة على الاستفزازات والويل للمرتزقة ومزيدا من الرد عليهم حال تجاوزهم الحدود ....الملك والشعب المغربي من طنجة الى لكويرة معكم بقلبه ...صافي باراكا من التسهيلات مع هذه قطاع الطرق مصلحة الوطن فوق كل شيىء....تحية اخوية
47 - برجوووق الأحد 15 نونبر 2020 - 14:47
اصرار حكام الجزاءر العسكر على شن حرب بالوكالة من اراضيها عن طريق مرتزقة البوليزاريو، أمر غير مقبول ..كمغاربة نندد بقرار دولة الجزاءر بتهديد أمن وسلامة المواطنين المغاربة والمملكة المغربية.. العالم كله يعرف أن الجزاءر تستغل البوليزاريو في سن الحرب على المغرب..كما وجب توضيح للتاريخ أن الجيش الجزاءري كان في ما مضى قد تشابك مع القوات المسلحة الملكية في معارك امغالا.. وهنا وجب توضيح الأمور للامم المتحدة وجميع الدول بأن دولة الجزاءر تشارك الان بصفة غير مباشرة في شن الحرب على المملكة المغربية، وخلق بؤرة توتر في المنطقة ، بمرتوقة البوليزاريو....
48 - amagous الأحد 15 نونبر 2020 - 14:47
mon soutien total aux FAR.Il faut riposter avec la derniere energie.
49 - hamid الأحد 15 نونبر 2020 - 14:47
يجب مطاردتهم حتى جحورهم حسب القانون الدولي أو ترفع شكاية بالدولة الحاضنة الإرهابيين للأمم المتحدة.
50 - Taha Ely الأحد 15 نونبر 2020 - 14:47
لا تساهل مع ميليشيات المرتزقة أبيدوهم عن بكرة أبيهم إضربو ببد من حديد كل من تسول له نفسه المساس برمال صحراءنا عاشت قواتنا المسلحة الملكية النصر لكم بيد الله
51 - هلال الأحد 15 نونبر 2020 - 14:48
يجب القضاء على المرتزقة عند نقطة المحبس لمنعهم من التوغل داخل المنطقة العازلة. وحتى اذا دخلوا المنطقة العازلة فيكونون قد دخلوا المصيدة. هذا في حال نشوب الحرب. وتحية لقواتنا المسلحة الملكية.
52 - Hassan الأحد 15 نونبر 2020 - 14:48
هاذا هو ماتناقلته وسائل إعلام العدو يوم أمس، حيث تحذثت عن إطلاق نار على عدة مواقع من الجدار
53 - krikach Abdeltif الأحد 15 نونبر 2020 - 14:48
الله يعطيكم الصحة والعافية يارب العالمين، تحياتنا من هذا المنبر إلى أفراد القوات المسلحة الملكية. والموت لاعداء الوطن ،والخزي والعار للخونة والمتملقين الجزائر حكومة.
54 - Mustapha الأحد 15 نونبر 2020 - 14:49
و كأنها بداية حرب كبيرة ... اللهم الطف بعبادك
55 - حسن الأحد 15 نونبر 2020 - 14:49
شكرا لصاحب الجلالة على هذا الموقف من الآن فصاعدا هذا هو الجواب الذي يفهمه المرتزقه المنطقة لم تعد عازله أصبحت تحت النفود المغربي من ولجها فيعني خرق حدود التراب الوطني وفقكم الله يا جنودنا البواسل
56 - مغربي الأحد 15 نونبر 2020 - 14:50
قال تعالى (( وقاتلوا الذين يقاتلونكم ؛ ولاتعدوا ان الله لايحب المعتدين ))
57 - intidam Hassan الأحد 15 نونبر 2020 - 14:51
الله ينصر الجيش المغربي على عصابات المرتزقة الجزائرية جارة السوء والعار والدل
58 - عبدالله الأحد 15 نونبر 2020 - 14:52
شنقريحة: الجزائر أقوى دولة في المنطقة بكل مؤسساتها وبجيشها ومهمتنا الدفاع ضد العدو الكلاسيكي
مادا يقصد بالعدو الكلاسكي
مادا يقصد بالعدو الكلاسكي
59 - Mehdi الأحد 15 نونبر 2020 - 14:53
bravo les FAR c'est fini de laisser passer les actions du Polisario je félicite encore les FAR
60 - ماجد الأحد 15 نونبر 2020 - 14:54
عاش الملك . هذا جزاء كل جرذ يحاول المس بأرضنا
61 - الخميس الأحد 15 نونبر 2020 - 14:54
تحية تقدير وإجلال لجيشنا الباسل ونقول لكم إن العشب المغربي قاطبة من طنجة إلى لكويرة معكم الله الوطن الملك.
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