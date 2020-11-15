القوات المسلحة تدمر مركبة تنقل أسلحة البوليساريو

هسبريس من الرباط

أعلنت القوات المسلحة الملكية أنها رصدت، في إطار متابعتها لتطورات للوضع بالصحراء، عدة استفزازات لمرتزقة البوليساريو عبر إطلاق النيران بدون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف عناصر الجيش المغربي.

مصدر عسكري رفيع المستوى أكد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت عناصر القوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازت؛ ما خلف تدمير آلية لحمل الاسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس.