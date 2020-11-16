مجلس طانطان يُشيد بتأمين العسكر معبر الكركرات

رشيد بيجيكن من أكادير

عبّر المجلس الجماعي لطانطان عن دعمه للخطوة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لإرجاع الأمور إلى طبيعتها الأصلية في معبر الكركرات، مسجلا أيضا "الارتياح الكبير لهذا التدخل الموافق للتشريعات والقوانين الدولية".

وأدان المجلس في بيان، توصلت به هسبريس، ما وصفها بـ"الأساليب البالية التي تقوم بها شرذمة الانفصاليين"، كما عبّر عن "استعداد ساكنة مدينة طانطان ومنتخبيها للوقوف وراء عاهل البلاد المفدّى وضامن وحدتها، للدفاع بالغلي والنفيس عن كل شبر من وطننا العزيز".

واعتبر المجلس الجماعي لطانطان أن ما قام "البوليساريو" هي "محاولة يائسة من طرف مرتزقة الكيان الوهمي للتغطية على النكسات والهزائم الدبلوماسية والصفعات القوية التي ما فتئ يتلقاها من طرف مختلف الدول".

تصرفات الكيان الوهمي، تورد الوثيقة، خلفت "استياء واستنكارا عميقيْن من طرف المنتظم الدولي، وقد تميّزت ردّة فعل المملكة سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا بأقصى درجات الانضباط والتقيد بالمواثيق الدولية، وبصبر كبير وضبط للنفس".