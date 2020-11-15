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كُتّاب وآراء
التعلّم حضوريا وراء إضراب طلبة الزراعة والبيطرة
أعلن مكتب طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة خوض إضراب إنذاري عام يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 نونبر، يشمل الامتناع عن حضور كافة العروض في جميع التخصصات وعلى جميع المستويات.
وفي إشعار موجه إلى مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أورد مكتب الطلبة أن خطوة الإضراب تأتي بناء على قرار التجمع العام المنعقد يوم الخميس 12 نونبر بين طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تحت إشراف المكتب، و"بناء على خطواته السابقة المتمثلة في إصدار عدة بيانات استنكارية وبلاغات تطالب بعودة التعليم الحضوري بشكل جزئي واعتماد صيغة التناوب من أجل تخفيف الضغط على السكن الجامعي"، مردفا: "وانطلاقا كذلك من رغبتنا الملحة في إصلاح الوضع التعليمي وتجاوز الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مع التحلي بكل مسؤولية، والتعهد بالتقيد الجاد بكافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية".
وأضاف مكتب الطلبة: "نسلك طريق الإضراب، ليس رغبة فيه، وإنما من أجل إيصال صوت جميع الطلبة إلى أبعد مدى، ومن أجل حث السلطات على إيجاد حل عادل ومستعجل، وكذا تحمل المسؤولية في هذه الظرفية الصعبة، التي لا يمكن أن يتحمل صعوبتها الطالب وحده".