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الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة
ياسين أوشن
الأحد 15 نونبر 2020 - 22:15

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 5 حالات بإقليم بني ملال، و54 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و14 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و5 حالات بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 12861 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأحد، 105 حالات شفاء إضافية؛ منها 3 حالات بإقليم بني ملال، و45 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و3 حالات بإقليم خنيفرة، و42 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 11016 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، سجلت الجهة 4 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح، ليصل العدد الإجمالي إلى 316 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1529 حالة؛ كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 116580 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الأحد، 4966 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 293177 حالة في المغرب.

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