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الرئيسية | جهات | نقابة: ممرضون يرفضون العمل بمستشفى النواصر

نقابة: ممرضون يرفضون العمل بمستشفى النواصر

نقابة: ممرضون يرفضون العمل بمستشفى النواصر
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:20

أكد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة على مستوى المستشفى الإقليمي "صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن" بدار بوعزة أن الأطر التي لا ترغب الالتحاق بمقرات عملها بالمستشفى هي أُطر تمريضية وليس أطباء.

ولفتت الكتابة المحلية للجامعة، في توضيح توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عقب نشر مقال سابق تحت عنوان "نقابيون يشكون رفض أطباء الالتحاق بمستشفى النواصر لصد كورونا"، إلى أن الأطر الصحية الرافضة للالتحاق بمقرات العمل هن ممرضات في التخدير والإنعاش وليس أطباء.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة بالنواصر، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبّرت عن استيائها لرفض هؤلاء الممرضات "الالتحاق بمقرات عملهن الجديدة لسد الخصاص المهول بباقي الأقسام ودعم زملائهن، على غرار بقية موظفي المرفق الصحي".

ونددت النقابة المذكورة بما أسمتها "السلوكيات اللامشروعة لهؤلاء الأطر"، داعية إياهم إلى الالتحاق بمقرات عملهم، ومحملة في الوقت نفسه إدارة المستشفى المسؤولية كاملة عن "التسيب الإداري الذي عاشه ويعيشه المرفق إبان الجائحة".

كما دعت النقابة "المندوبية الإقليمية بالنواصر إلى التدخل العاجل والفوري لإيقاف مهزلة تدبير الموارد البشرية بالمستشفى"، مناشدة في الوقت نفسه المديرة الجهوية للصحة بجهة البيضاء سطات إرسال لجنة مختصة لتقصي الحقيقة حول ما يروج داخل أروقة المرفق الصحي المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الوجه الحقيقي الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:40
سبحان الله تحتجو وطلبو تحقق لكم كل طلباتكم وترفضون العمل في المستشفى هذا لانعلم كيف تفكرون وعلى هذ الحساب لاتهمكم لا المصلحة العامة ولا علاج صحة المرضى في هذا الظرف لي محتاجين نكملو المشوار حتى ايجاد اللقاح ولكن برهنتو على مستواكم الانساني والمهني وعلى وطنيتكم المشروطة مابقى قد لي فات وانثم لي خسرتو
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2 - مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:41
السلام عليكم , للاسف يوم السبت الفائت تم الإعتداء بشكل و حشي ضد الممرضين سلمين امام وزارة الصحة من طرف الشرطة و القوات المساعدة بشكل مبالغ فيه في الوقت الدي كانو ينتضرون فيه تكريما و لو رمزيا من طرف الدولة , الإعتداء عليهم للأسف مرة اخرى تم بشكل منافي لكل إتفاقيات حقوق الإنسان و الحق في التضاهرالسلمي , و اليوم الدولة تطلب منهم التضحية و تغيير أماكن عملهم , بأي عزيمة و روح تضحية سيلتحق هؤولاء الممرضين بالمقرات الجديدة لمواجهة الموت بشكل مباشر , هل ياترى تستطيع وزارة الداخلية الإعتداء على القوات المسلحة إدل قامو بوقفة إحتجاجية في العاصمة ؟؟
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3 - mouky الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:59
حنا متضامنين مع الاطر في مطالبهم.لكن وجب عليهم الحضور الى المستشفيات للمساهمة في انقاد ارواح المرضى.
انقاذ الناس اولا و المطالبة بالحقوق ثانيا لان لاشيء يعلو فوق سلامة النلس
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4 - حقيقة الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:20
وهل هنا بسلا الجديدة مثلا تظن انهم يتعاملون مع مرضى كورونا. لا والله. أن يتفق شرذمة من الموظفين، مع أنني موظف، على غلق الأبواب والتسامر داخلها بدون اي حس مسؤولية وترك بضع عشرات مرضى بالفيروس لحال سبيلهم هذا أظنه جريمة ووجب فتح تحقيق وسيبقى وصمة عار زادت في كره الناس. ماذا لو كان عدد المصابين كاسبانيا أو بريطانيا كيف كانت ستتصرف هاته الاطر الصحية. زدني تعويضات خبزية والا ادع الناس تموت. منطق القتلة حاشا ملائكة الرحمة
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5 - الوجه المستخفي الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:21
سبحان الله كتحتجو وكطلبو وبغيثو تغيير وضعيثكم للافظل فيحين ترفضون الالتحاق بالعمل بهذه المستشفى للاسف برهنتو على مستواكم الانساني والمهني المشروط وانثم لي خاسرين مابقى قد لي فات كيهمكم غير مصلحتكم ولا تبالون لا بالانسانية ولا بصحة المرضى فعذ الظرف الحرج واللهم عافينا
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