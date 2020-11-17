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كُتّاب وآراء
المجلس العلمي لإقليم ميدلت يختتم "حملات كورونا"
بعد سلسلة من الجولات في عدد من مناطق تابعة ترابيا لإقليم ميدلت للتحسيس بمخاطر الفيروس، اختتم المجلس العلمي المحلي بميدلت، الاثنين، حملاته التوعوية في مركز كرامة بالإقليم ذاته.
واستهدف المشرفون على الحملة، التي نُظمت بتنسيق مع عمالة الإقليم، الساكنة قصد تحسيسها بمخاطر وباء "كوفيد-19" باللغتين العربية والأمازيغية. كما جابوا الأزقة والسوق الأسبوعي للمنطقة، مع توزيع الكمامات على من كانوا متواجدين بموضع الحملة.
وشارك في الحملة كل من رئيس المجلس العلمي، وقائد قيادة گرامة، وأعضاء المجلس العلمي المحلي، والمرشدين والمرشدات، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم ميدلت سجل، أمس الأحد، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الحالات، منذ بداية الجائحة، إلى 2384 حالة.