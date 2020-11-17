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كُتّاب وآراء
تفاصيل مستجدات الحالة الوبائية في جهة الشرق
رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20322 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 81 حالة، يليها إقليم بركان بـ70 حالة، وإقليم جرادة بـ51 حالة، وإقليم الدريوش بـ48 حالة؛ فيما سجل إقليم تاوريرت 47 حالة، وإقليم الناظور 40 حالة، وأخيرا إقليم جرسيف 27 حالة، وخلا إقليم فكيك من الإصابات اليومية بالفيروس.
وسُجلت، خلال المدة ذاتها بجهة الشرق، 830 حالة شفاء من فيروس "كورونا"؛ منها 357 حالة بوجدة، و110 بالدريوش، و98 بالناظور، و88 بجرسيف، و69 ببركان، 59 بفكيك، و49 بجرادة، ليصبح مجموع المتعافين 13095 حالة.
وتوفي بسبب فيروس "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 8 حالات؛ منها 5 حالات بإقليم بركان، و3 حالات بعمالة وجدة أنجاد، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 429 حالة منذ بداية تفشي الفيروس بجهة الشرق.