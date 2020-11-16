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الرئيسية | جهات | جهة فاس تحصي 8 وفيات بكورونا في يوم واحد

جهة فاس تحصي 8 وفيات بكورونا في يوم واحد

جهة فاس تحصي 8 وفيات بكورونا في يوم واحد
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 16 نونبر 2020 - 21:50

فتك وباء "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحياة 8 مصابين بالفيروس بجهة فاس مكناس، في عدد قياسي جديد يخص حالات الوفاة اليومية بالجهة، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للوفيات جراء الجائحة بعموم الجهة إلى 491 حالة.

ووفق ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، توزعت هذه الوفيات على إقليم الحاجب بـ3 وفيات، وإقليم تاونات وعمالة مكناس بحالتي وفاة بكل منهما، وعمالة فاس بوفاة واحدة.

وفيما يخص حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه جرى، إبان الساعات المذكورة، تسجيل 153 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء على صعيد الجهة إلى 15480 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على تازة بـ41 حالة، وفاس بـ31 حالة، وصفرو بـ24 إصابة، وتاونات بـ19 حالة، ومكناس بـ13 حالة، وبولمان بـ15 حالة، وإفران بـ10 إصابات.

أما فيما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد وصلت الحصيلة الإجمالية بجهة فاس مكناس إلى 14029 حالة شفاء، عقب تماثل 79 مريضا، إبان الفترة المذكورة، للشفاء التام من الفيروس.

ووفق البيانات الرسمية يتابع العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعموم جهة فاس مكناس، ما مجموعه 960 شخصا.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - صدق او لا تصدق الاثنين 16 نونبر 2020 - 22:32
السيارة البيضاء التي تبدو في الصورة وهي في المقدمة هي سيارتي وانا كنت اقودها
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