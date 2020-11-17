9 وفيات و76 إصابة بكورونا في جهة بني ملال

ياسين أوشن

سجّلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 31 حالة بإقليم بني ملال، و23 حالة بإقليم خريبكة، و8 حالات بإقليم خنيفرة، و14 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 12937 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها مساء الاثنين، 91 حالة شفاء إضافية؛ منها 16 حالة بإقليم بني ملال، و8 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و37 حالة بإقليم خنيفرة، و18 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 11107 حالات.

وفي ما يخص الوفيات، سجلت الجهة 9 حالات جديدة؛ 6 حالات بإقليم خريبكة، وحالتان بإقليم بني ملال، وحالة واحدة بإقليم أزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 325 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1505 حالات؛ كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 116679 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الاثنين، 3012 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 296189 حالة في المغرب.