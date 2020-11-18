شراكة تجمع بين رؤساء الجماعات وجمعية تاركة

هسبريس من الرباط

تم بالعاصمة الرباط التوقيع على اتفاقية شراكة تجمع بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وجمعية تاركة.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إلى تحسين آليات الحكامة والتدبير بالجماعات المنخرطة في مشروع الاتفاقية، الذي سيخول لهذه الجماعات الحصول على "ميزة الجماعة المواطنة".

ويروم مشروع الاتفاقية تقوية دور المواطن في مختلف مراحل المسلسل التنموي بالجماعات، ونشر ثقافة التقييم الذاتي والتدقيق.

وبمقتضى الاتفاقية نفسها، يورد البلاغ، ستستفيد من مشروع "ميزة الجماعة المواطنة" في المرحلة الأولى ما يناهز 70 جماعة، منخرطة في هذا المشروع، وأبدت رغبتها في الترشح له، وذلك بعد استيفائها شروط المشاركة، ومنها التقييم الذاتي للجماعات وإعداد مخطط لتحسين الأداء.

وستتولى لجنة الاعتماد، المكونة من ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية تاركة للتنمية والبيئة، السهر على شفافية تنزيل وأجرأة المشروع.

كما ستعمل لجنة الدعم والتتبع والتنسيق مع الجماعات المعنية على تفعيل المشروع وتنفيذه، من خلال فرق تقنية من الخبراء، تسهر على التقييم الذاتي للجماعات وإعداد مختلف الوثائق.

وأشرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، على مراسيم التوقيع بين كل من محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ودحمان السعيدي، عن جمعية تارگة للتنمية والبيئة.

وأكد خالد سفير في كلمة بالمناسبة، في مستهل مراسيم التوقيع، على أهمية هذه الاتفاقية، لما ستتيحه من مواكبة وتأطير لتدبير الشأن المحلي، ودعم أسس الحكامة الترابية، من خلال انخراط الجماعات في عملية التقييم الذاتي، وتقوية دور المواطن في مسار التدبير المحلي، وترسيخ صورة واقعية وعقلانية عن الجماعات الترابية؛ فضلا عما ستتيحه من تكوين وتأطير لفائدة لكافة المعنيين بها.