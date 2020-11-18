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تعزيز مركز ثقافي بحزمة كتب متنوعة في تزنيت
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 01:39
أغنت جمعية منتدى الإبداع والتواصل بتزنيت، ضمن نشاط لها، مكتبة المركز السوسيو ثقافي بالمرس بـ46 كتابا مرتبطا بمجالات الحياة العامة والتدبيرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
المبادرة تهدف إلى تمكين مكتبة المركز من كتب موجهة لفائدة المنخرطين والزوار، وذلك بغية تنمية مداركهم في مواضيع متعلقة بتدبير الشأن العمومي وقيم العيش المشترك.
وتم تسليم الكتب لجمعية مجلس المركز من أجل تدبيرها والحفاظ عليها في إطار المكتبة، وتمكين كافة الراغبين في الاستفادة من الخدمات المكتبية منها، في أفق تكثيف الاشتغالات البينية مستقبلا.