مليلية تسجّل تراجع "الهجرة السرية" في 2020

عبد الكريم هرواش من النّاظور

سجلت حكومةُ مليلية تراجعًا في الهجرة غير الشّرعية إلى الثّغر المحتلّ بنسبةٍ بلغت %63 خلال الفترة الممتدّة من 1 يناير إلى غاية 15 نونبر الجاري، بواقع 1289 مهاجرًا غير نظامي هذه السنة مقارنةً مع 4060 مهاجرًا السنة الماضية.

وحسب ما أورده موقع "ألفارو دو مليليا" فإنّ الهجرة غير الشّرعية عبر البحر تراجعت، وفق الإحصائيات ذاتها، إلى %98.1، حيث سجّلت فقط دخول 9 مهاجرين غير شرعيين إلى مليلية المحتلّة و4 قوارب، مقارنةً مع 478 دخولًا و33 قاربًا السّنة الفارطة.

وأضاف المصدر ذاته أن أنظار المهاجرين غير النّظاميين اتّجهت هذه السّنة، في المقابل، صوب جزر الكناري التي استقبلت 16760 مهاجرًا إلى غاية 15 نونبر الجاري، بمعدّل 11 ضعفًا مقارنة مع سنة 2019، وسجل شهر نونبر رقما قياسيا حيث وصل ما مجموعه 5321 مهاجرًا سريا إلى جزر الكناري بمعدّل 356 شخصا في اليوم خلال الفترة ما بين 1 نونبر إلى غاية 15 منه.

وتعود أسباب تراجع نسبة الهجرة غير الشّرعية إلى داخل تراب مدينة مليلية المحتلّة أساسًا إلى إجراءات إغلاق المعابر الحدودية، والتّدابير المرافقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.