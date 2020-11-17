جهة الشّرق تحصي 511 إصابة جديدة و13 وفاة

عبد الكريم هرواش من الناظور

عرفت الحالة الوبائية بجهة الشّرق تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 20833 حالة.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد 179 حالة، يليها إقليم بركان بـ121 حالة، وإقليم الناظور بـ106 حالات، وإقليم تاوريرت بـ48؛ فيما سجّل إقليم جرادة 31 حالة، وإقليم الدريوش 25 حالة، وإقليم جرسيف حالة واحدة، وخلا إقليم فكيك من الإصابات لليوم الثّاني على التّوالي.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 13381 حالة، بعد التأكد من شفاء 286 حالة من الفيروس خلال المدّة ذاتها بجهة الشّرق؛ منها 169 حالة بوجدة، و62 حالة بالناظور، و41 حالة ببركان، و14 حالة بفكيك.

وتوفي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجهة ذاتها، 13 حالة بسبب فيروس "كوفيد-19"؛ منها 7 حالات بعمالة وجدة- أنجاد، وحالة واحدة في كل من أقاليم الناظور وبركان والدريوش وجرسيف وتاوريرت وفكيك، ليصبح مجموع ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره بجهة الشرق 442 حالة.