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تسجيل رقم قياسي لحالات التعافي بإقليم تارودانت‬

تسجيل رقم قياسي لحالات التعافي بإقليم تارودانت‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 22:40

كشفت معطيات الحالة الوبائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد والصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة عن تصدر إقليم تارودانت لائحة المتعافين من هذا الوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وشهد إقليم تارودانت تسجيل 298 حالة شفاء خلال اليوم الأخير، فيما سجلت بأكادير إداوتنان 183 حالة شفاء، و29 بإنزكان آيت ملول، و21 باشتوكة آيت باها، و27 باقليم تيزنيت، ليرتفع إجمالي حالات التعافي 12337 بالجهة منذ أول ظهور للوباء.

وبخصوص الحالات الجديدة التي أكدت التحاليل المخبرية حملها للفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فقد بلغت 293؛ وهو ما رفع المجموع التراكمي للإصابات في سوس ماسة إلى 18277 حالة إصابة، إلى غاية السادسة من بعد زوال الثلاثاء.

وتوزعت الحالات الجديدة، وفق آخر المعطيات المحينة المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، بين أكادير إداوتنان التي سجل بها 163 حالة، و48 حالة بإنزكان آيت ملول، و23 باشتوكة آيت باها، و31 بتيزنيت، و28 بطاطا.

وفارق الحياة بسبب "كوفيد-19" بجهة سوس ماسة 285 شخصا منذ ظهور هذه الجائحة، عقب تسجيل 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتوزعت بين طاطا بحالتي وفاة، وحالة واحدة بكل من اشتوكة آيت باها وأكادير إداوتنان.

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