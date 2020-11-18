أسطول حافلات النقل الحضري يجوب شوارع أسفي

إبراهيم مغراوي من مراكش

عاد أسطول النقل الحضري إلى شوارع مدينة أسفي، الثلاثاء، بعد رفع عمال الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع الاعتصام الذي خاضوه تنديدا بطرد زملائهم.

وقد تم ذلك بعدما تدخل عامل إقليم أسفي، ما أسفر عن عقد اجتماع، الاثنين، بمقر باشوية عاصمة عبدة، حضره كل من رئيس المجلس البلدي، ومدير مندوبية الشغل والاندماج المهني، وتمثيلية عن شركة" فكتاليا"، وممثلي العمال.

وأوضح بلاغ للاتحاد المحلي لنقابات أسفي (إ.م.ش) أن إدارة الشركة التزمت بعدم تطبيق مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، وباستئناف مناقشة مسودة اتفاقية الشغل الجماعية مع ممثلي النقابات، ابتداء من شهر دجنبر المقبل في أفق توقيعها خلال شهر يناير 2021.

وانتهى هذا الاجتماع بمواصلة السلطات العمومية المحلية التدخل لدى الهيئات الإدارية المختصة من أجل استكمال مسطرة إعادة استفادة الأجراء الموروثين عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري من خدمات التغطية الصحية الإجبارية التي يوفرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما تعهدت إدارة الشركة بزيادة مبلغ 300 درهم للسائقين ابتداء من شهر مارس 2021، بغض النظر عن الزيادة التي سيتم الاتفاق عليها في اتفاقية الشغل الجماعية، والعمل على الشروع في تسوية ملفات الترقية المستحقة لفائدة الأجراء الموروثين عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري، وفق مقتضيات النظام الداخلي للوكالة بعد استكمال الإجراءات المسطرية المنظمة لها.

استفادة الأجراء الموروثين عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري من الزيادة المقررة بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع سنة 2019، بعد صدور المرسوم المتعلق باستفادة المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي والتجاري من الزيادة، نقطة أخرى تم الاتفاق عليها.

وانتهى الاجتماع إلى تسوية حالات العطل المرخص لها في حالة تواجدها، وتثبيت المنح لجميع المستخدمين، وتنظيم العمل بالنسبة للمراقبين لفترة متصلة لا تتعدى 8 ساعات، بحسب بلاغ الاتحاد المحلي لنقابات أسفي الذي توصلت هسبريس بنسخة منه.