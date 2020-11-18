حزمة إجراءات لمنع تفشي كورونا بإقليم تارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

في ظل الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى النفوذ الترابي لإقليم تارودانت، اتخذت اللجنة الإقليمية لليقظة حزمة تدابير، ابتداء من يوم الثلاثاء، تروم الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين والحد من تداعيات وانعكاسات الوباء.

ومن التدابير التي أعلنت عنها لجنة اليقظة، ضمن بلاغ لها، "المراقبة القانونية الصارمة لاحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، وزجر كل شخص غير حامل لها، باعتباره يشكل خطرا متنقلا ماسا بصحة وسلامة المواطنين، فضلا عن التباعد الجسدي وتفادي التجمعات".

إجراء آخر تضمنه بلاغ لجنة اليقظة بتارودانت، يتعلق بإغلاق الحدائق والساحات العمومية وملاعب القرب والفضاءات المخصصة للألعاب الترفيهية للأطفال بكل من مدن تارودانت، أولاد تايمة، أيت إيعزة، الكردان، ودوائر تارودانت وأولادتايمة وسيدي موسى الحمري، مدة 15 يوما قابلة للتمديد.

كما قررت اللجنة منع التتبع التلفزي للمقابلات الرياضية مدة 15 يوما قابلة للتمديد، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بمدن تارودانت، أولاد تايمة، آيت إيعزة الكردان، ودوائر تارودانت وأولاد تايمة وسيدي موسى الحمري، "تحت طائلة المتابعة القانونية في حق أرباب المقاهي المخالفين"، وفقا للبلاغ ذاته.

وأضاف المصدر نفسه أنه "تبعا لما تقتضي الظرفية الصحية من حيطة وحذر، والرفع من درجة اليقظة بكل مسؤولية ومواطنة حقة، تهيب اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع الوضعية الوبائية بكافة المواطنات والمواطنين أنه ستتم مواصلة تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم في حق كل شخص أخل بالإجراءات الاحترازية التي سنتها السلطات العمومية"، ودعت إلى "الامتثال الفعلي للتدابير المذكورة أعلاه"، معلنة عن "سريان تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من يوم الثلاثاء 17 نونبر".