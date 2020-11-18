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منعشون يطالبون بوشارب بكفاءات في إقليم سطات
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 11:25
وجّهت جمعية "يسّر ولا تعسّر"، المكونة من المنعشين العقاريين والفلاحيين بمدينة سطات، رسالة إلى نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعبّر من خلالها عن السعادة برحيل مديرة الوكالة الحضرية بالمدينة، متهمين إياها بتدمير المشاريع الكبرى والصغيرة.
وطلبت الجمعية من المسؤولة الحكومية نفسها، في رسالة تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، "الحرص على عدم تعيين مسؤولين دون المستوى ولا يهمهم اقتصاد البلاد ولا توجيهات الملك محمد السادس، وتكليف مسؤولين أكفاء".