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الرئيسية | جهات | وفاة أستاذ تُعلق الدراسة بثانوية تأهيلية بطانطان

وفاة أستاذ تُعلق الدراسة بثانوية تأهيلية بطانطان

وفاة أستاذ تُعلق الدراسة بثانوية تأهيلية بطانطان
مصطفى البكار
الخميس 19 نونبر 2020 - 01:37

على إثر وفاة زميل لهم جراء مضاعفات وباء "كوفيد-19"، قرّرت الهيئة التربوية العاملة بثانوية محمد الخامس التأهيلية بطانطان تعليق الدراسة إلى حين صدور نتائج الكشف على الفيروس التاجي، التي أخضع لها أساتذة وتلاميذ المؤسسة المذكورة.

ويأتي هذا القرار، وفق بيان موقع من طرف 24 أستاذا وأستاذة توصلت به هسبريس، احتجاجا على تعتيم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان على واقعة إصابة زميلهم المتوفى وعدم تطبيقها للمذكرة الوزارية 046/20 والمتعلقة بالإجراءات والتدابير المتعين اتخاذها بعد ثبوت حالة الإصابة بالوباء داخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف الموقعون على البلاغ أن اللجنة الإقليمية المختلطة لم تكلف نفسها عناء التنقل إلى ثانوية محمد الخامس، بالرغم من علمها بإصابة الأستاذ المتوفى. كما أن اللجنة المذكورة لم على تشرف على عملية إجراء الكشوفات المخبرية على مخالطي الأستاذ المصاب حينها.

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