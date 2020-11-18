عامل الحوز يدشن طريقا لفك العزلة عن دواوير

إبراهيم مغراوي من مراكش

أشرف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الأربعاء، على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد المسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال.

بنشيخي سلّم، بمقر عمالة إقليم الحوز، حافلتين إلى الجمعية الإقليمية لتسيير مراكز تصفية الدم، من أجل نقل مرضى الجماعات التابعة لمحور دائرة أيت أورير وأمزميز؛ وهما الحافلتان اللتان جرى اقتناؤهما بمبلغ 790 ألف درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ورفقة الوفد المرافق له، وزّع عامل إقليم الحوز تجهيزات ومعدات طبية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة الهشاشة)، بغلاف مالي قدره خمسمائة ألف درهم.

ولفك العزلة عن 18 دوارا بالجماعة الترابية الجبلية ستي فاطمة، دشن المسؤول الترابي ذاته الطريق الرابطة بين مكاست على مستوى الطريق الإقليمية 2030 ودوار تدرارت على طول 35.8 كلم، التي أنجزت بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 49.6 ملايين درهم، في سياق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.