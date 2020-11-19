إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشاريع تنموية بورزازات

هسبريس من ورزازات

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، الأربعاء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية بغلاف مالي يناهز 106 ملايين درهم.

مباشرة بعد مراسيم تحية العَلَم الوطني بمقر العمالة، قدّمت للمسؤول الإقليمي ذاته والوفد المرافق له البرامج التنموية والبرنامج القطاعي المندمج التي سيتم إنجازها بمختلف مناطق الإقليم، حيث كان هذا التقديم بمثابة تدشين وإعطاء انطلاقة "مراعاة للحالة الوبائية"، وفق مصدر من العمالة.

وتهم هذه المشاريع، التي تم إعطاء انطلاقتها بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، بناء مركب سوسيو ثقافي بحي تماسينت بمدينة ورزازات، بغلاف مالي يناهز 3 ملايين درهم، ممول من لدن كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الترابية للمدينة ذاتها؛ وملعب رياضي بالعشب الاصطناعي بالحي المذكور، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ4 ملايين درهم، ممول من القطاعين نفسيهما.

كما جرى تقديم مشروع أشغال تزويد مجموعة من دواوير تارغة بالماء الصالح للشرب بجماعة تندوت (تقوية شبكة الماء)، بغلاف مالي يناهز 4 ملايين و600 ألف درهم؛ وبناء محطة الضخ بدوار سيدي جعفر بالجماعة ذاتها بغلاف مالي قدر بمليونيْن و600 ألف درهم، سيستفيد منها حوالي 2563 نسمة من 7 دواوير، من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبالمناسبة ذاتها، جرى تقديم مشروع بناء وتجهيز وحدة لتثمين العسل بتيمدلين، خصص له غلاف مالي يقدر بمليونيْن و300 ألف درهم، بتمويل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين دخل مربي النحل بالإقليم وتثمين منتجات الخلية مع احترام معايير السلامة الصحية، وإنشاء منصة تسويق منتوجات الخلية وفضاء للبيع، حيث سيستفيد منها 500 مستفيد موزعين على 70 تنظيما مهنيا لمربي النحل.

بالمجال الفلاحي، جرى تقديم مشاريع استصلاح الري الصغير والمتوسط وحماية الأراضي الفلاحية بإقليم ورزازات، لسنة 2020، الممولة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، بغلاف مالي يناهز 24 مليونا و400 ألف درهم، موزعة على 122 مشروعا على صعيد الإقليم.

كما أعطى المسؤول الترابي ذاته انطلاقة أشغال تأهيل مركب الصناعة التقليدية بجماعة تزناخت، ومشروع بناء الثانوية التأهيلية الخوارزمي بالجماعة نفسها بغلاف مالي يناهز 18 مليون درهم، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تزويد 7 دواوير تابعة للجماعة الترابية آيت زينب بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي يقدر بـ18 مليون درهم.

يذكر أن إقليم ورزازات شهد، خلال الـ15 يوما الأخيرة، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية والتربوية والرياضية والاجتماعية بغلاف مالي يقدر بـ24 مليارا و600 مليون سنتيم؛ وهو ما وصفه عدد من الجمعويين الحاضرين في حفل تقديم هذه المشاريع بإنجاز غير مسبوق على مستوى الإقليم.