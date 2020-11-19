النقل المدرسي يتعزز بثمانية حافلات بسيدي إفني

مصطفى البكار من تزنيت

في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ65 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف الحسن صدقي، عامل إقليم سيدي إفني، الأربعاء، على توزيع الدفعة الثانية من حافلات للنقل المدرسي على سبع جماعات ترابية تابعة للإقليم، بهدف تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في الأوساط القروية.

واستفاد من هذا المشروع، الذي يشرف عليه المجلس الإقليمي لسيدي إفني بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، كلا من جماعة أنفك بحافلتين، وجماعات آيت الرخاء وإيمي نفاست ولاخصاص وسيدي عبد الله وبلعيد وسبت النابور واثنين أملو بحافلة واحدة لكل منها.

كما قام الحسن صدقي، خلال الحفل الذي عرف حضور إبراهيم بوليد رئيس مجلس إقليم سيدي إفني وشخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبة، بتسليم سيارتي إسعاف لفائدة جماعتي أنفك وتنكرفا.