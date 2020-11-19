24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬" (5.00)

  2. هذه خلفيات اندماج "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" بحزب "الأحرار" (5.00)

  3. درك برشيد يفك لغز العثور على جثة شابة ثلاثينية (5.00)

  4. وزير الصحة: شيكات الضمان للمصحات غير قانونية (5.00)

  5. محرك البحث "غوغل" يحتفي بعيد استقلال المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | النقل المدرسي يتعزز بثمانية حافلات بسيدي إفني

النقل المدرسي يتعزز بثمانية حافلات بسيدي إفني

النقل المدرسي يتعزز بثمانية حافلات بسيدي إفني
مصطفى البكار من تزنيت
الخميس 19 نونبر 2020 - 03:30

في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ65 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف الحسن صدقي، عامل إقليم سيدي إفني، الأربعاء، على توزيع الدفعة الثانية من حافلات للنقل المدرسي على سبع جماعات ترابية تابعة للإقليم، بهدف تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في الأوساط القروية.

واستفاد من هذا المشروع، الذي يشرف عليه المجلس الإقليمي لسيدي إفني بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، كلا من جماعة أنفك بحافلتين، وجماعات آيت الرخاء وإيمي نفاست ولاخصاص وسيدي عبد الله وبلعيد وسبت النابور واثنين أملو بحافلة واحدة لكل منها.

كما قام الحسن صدقي، خلال الحفل الذي عرف حضور إبراهيم بوليد رئيس مجلس إقليم سيدي إفني وشخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبة، بتسليم سيارتي إسعاف لفائدة جماعتي أنفك وتنكرفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.