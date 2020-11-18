24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)

  2. ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬" (5.00)

  3. انتظار حكم القضاء يُطِيل معاناة تلميذة مُحجبة ممنوعة من الدّراسة (5.00)

  4. العلم المغربي فوق الأهرامات (5.00)

  5. الإبراهيمي ولقاح كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | الهبيل يُسلم سيارات خدمة إلى ولاية أمن بني ملال

الهبيل يُسلم سيارات خدمة إلى ولاية أمن بني ملال

الهبيل يُسلم سيارات خدمة إلى ولاية أمن بني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:16

تخليدا للذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء، بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، مراسيم تحية العلم الوطني، وأشرف على تسليم 15 سيارة للمصلحة لفائدة مصالح ولاية أمن بني ملال؛ للمساهمة في تعزيز حظيرة سيارات مصالح الأمن الوطني بالجهة بأسطول جديد.

ويأتي اقتناء هذه السيارات، التي قُدرت تكلفة الدفعة الأولى منها بحوالي 2,5 ملايين درهم، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجلس جهة بني ملال خنيفرة قصد اقتناء سيارات للمصلحة لفائدة ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها، والتي حددت تكلفته الإجمالية في حوالي 4,5 ملايين درهم.

وفي هذا الصدد، استفادت مصالح ولاية أمن بني ملال من دراجات نارية وسيارات للمصلحة بتكلفة وصلت إلى 3,5 ملايين درهم.

واستفادت القيادة الجهوية للدرك الملكي من 19 سيارة للخدمة بتكلفة وصلت إلى 4 ملايين درهم، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية من ست سيارات إسعاف وسيارة للخدمة بتكلفة ناهزت حوالي 4 ملايين درهم؛ فيما يُرتقب أن تستفيد القيادة الجهوية للقوات المساعدة من آليات وسيارات للخدمة بتكلفة 4 ملايين درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مجيد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:24
في إنتظار تعميم هاته المبادرة على جميع الجهات و الأقاليم لما فيها من نفع على المواطنين و تشمل كذلك المجال الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - ميخائيل زبيدة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:46
مبادرة جيدة ولكن نتمنى الا تستعمل هذه السيارات للاغراض الشخصية من طرف رجال الشرطة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.