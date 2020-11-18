الهبيل يُسلم سيارات خدمة إلى ولاية أمن بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

تخليدا للذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء، بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، مراسيم تحية العلم الوطني، وأشرف على تسليم 15 سيارة للمصلحة لفائدة مصالح ولاية أمن بني ملال؛ للمساهمة في تعزيز حظيرة سيارات مصالح الأمن الوطني بالجهة بأسطول جديد.

ويأتي اقتناء هذه السيارات، التي قُدرت تكلفة الدفعة الأولى منها بحوالي 2,5 ملايين درهم، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجلس جهة بني ملال خنيفرة قصد اقتناء سيارات للمصلحة لفائدة ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها، والتي حددت تكلفته الإجمالية في حوالي 4,5 ملايين درهم.

وفي هذا الصدد، استفادت مصالح ولاية أمن بني ملال من دراجات نارية وسيارات للمصلحة بتكلفة وصلت إلى 3,5 ملايين درهم.

واستفادت القيادة الجهوية للدرك الملكي من 19 سيارة للخدمة بتكلفة وصلت إلى 4 ملايين درهم، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية من ست سيارات إسعاف وسيارة للخدمة بتكلفة ناهزت حوالي 4 ملايين درهم؛ فيما يُرتقب أن تستفيد القيادة الجهوية للقوات المساعدة من آليات وسيارات للخدمة بتكلفة 4 ملايين درهم.